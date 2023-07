Aloisio Hernández

Sábado 22 Julio 2023 11:19

Fernando Alonso calificó de "horrible" el nuevo formato de clasificación que estrenó la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría.

La FIA determinó que los pilotos usarán el compuesto duro en Q1, el medio en Q2 y el blando en Q3. Proporcionando una "igualdad" entre pilotos y equipos. Esto nos regaló algunas sorpresas como ver a Guanyu Zhou en 5° o a los dos McLaren en la segunda fila de la parrilla.

Relacionado: Hamilton le arrebata la pole a Verstappen en Hungría

El piloto asturiano se clasificó octavo tras su vuelta en 1:17.035, superando por 10 centésimas de segundo a Sergio Pérez.

Alonso espera volver al podio en Hungría

Crítica

Hablando con DAZN tras la quali, Alonso dijo: "La crono fue muy apretada, estamos a cuatro décimas de la pole, que es nuestra distancia normal. Con una décima estábamos cuartos, estoy contento con como ha ido el coche. Me sentí rápido en pista, pero es lo que hay y mañana intentaremos remontar desde ahí.

"Para mí es horrible el nuevo formato, no creo que haya añadido mucho a la crono, la gente lo que quiere ver es una clasificación donde todos intentamos ir lo más rápido. Lo malo de este formato es que no hemos tenido neumáticos para entrenar.

"Si pagas una entrada de 400 euros y si en la FP1, FP2, FP3 no podemos salir porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la F1 quiere. Si yo tuviera una opinión, no votaría por este formato.

"Donde estamos es donde merecemos, los domingos solemos ir un poco mejor, pero por detrás está Checo, está Carlos, está George. Sabemos que tenemos rivales fuertes por detrás, no somos suficientemente rápidos para pensar en el podio, son fines de semana donde hay que apretar los dientes e intentar sumar puntos", afirmó.