Nazario Assad De León

Sábado 22 Julio 2023 10:44 - Actualizada: 10:45

Máx Verstappen vio cortada su racha de pole positions a manos de Lewis Hamilton, reviviendo la gran rivalidad que nos mostraron en 2021, por lo que el neerlandés dio sus impresiones respecto a tener que salir segundo en Budapest.

Después de que Red Bull incorporara nuevas actualizaciones al RB19, Max Verstappen ha visto cómo se le ha ido su dominio de pole positions y cómo las actualizaciones de escuderías como McLaren y Mercedes representan una amenaza real en la clasificaciones.

"No pasó mucho, he batallado todo el fin de semana para obtener un buen balance, creo que mi tiempo personal fue bueno en la primera vuelta, pero después no tuve feeling, estamos en segundo, pero creo que mañana mejoraremos.", dijo Verstappen.

Sobre lo que piensa de la carrera de mañana y cómo puede remontar es posición, Max cree que la temperatura será determinante, pero también el hecho de que se puedan acoplar al paquete de actualizaciones.

"Mañana para la carrera la temperatura jugara factor, la actualización funciona pero creo que hoy estábamos aún ajustándonos a todo eso y por eso no la aprovechamos" concluyó Max.