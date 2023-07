Aloisio Hernández

Sábado 22 Julio 2023 07:22 - Actualizada: 07:24

Sergio Pérez no empezó muy bien el fin de semana en Hungría con un choque en FP1 y existe gente que piensa que el mexicano es tratado injustamente en la selección austriaca e incluso hay rumores de un posible sabotaje; sin embargo, el piloto desestima esos rumores.

Aunque Checo tiene contrato con Red Bull Racing hasta 2024, la presión sobre el mexicano parece ir en aumento. Por ejemplo, el tercer piloto de la escudería austriaca, Daniel Ricciardo, se ha colocado en AlphaTauri.

Ricciardo espera dar los primeros pasos hacia su regreso al equipo líder en el equipo hermano de Red Bull. Eso solo puede ser sobre el asiento del mexicano, porque su compañero de equipo Max Verstappen todavía tiene un contrato hasta 2028 y actualmente está encadenando victorias.

Solamente 6 milésimas separaron Max y Checo en FP3

Locura

Respondiendo sobre aquellos rumores, el nacido en Jalisco dijo: "Los autos son los mismos. El equipo tiene interés en tener los dos autos allí cada carrera. Es una locura lo que dice la gente afuera. Hay mucha especulación.

"Eso es imposible. El equipo está completamente enfocado en darme la oportunidad de rendir al máximo.

"Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar con Red Bull. No debes subestimar la presión que tienes aquí. La presión de la prensa es constante. En estos tres años nunca he visto esto con otro equipo.

"En Ferrari, Aston Martin, Mercedes, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero no pasa nada", dijo en MundoDeportivo.