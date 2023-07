Aloisio Hernández

Carlos Sainz confirmó que se ha puesto como fecha el próximo invierno para poner atención en su futuro.

El piloto español es uno de los varios que terminan contrato en 2024; sin embargo, Carlos ha dicho que tiene como prioridad tener definidos sus próximos pasos antes de entrar de lleno en los trabajos de la próxima temporada.

Sainz ha disfrutado de un paso con altibajos en la escudería italiana, ya que en su primera temporada venció al talentoso Charles Leclerc; sin embargo, en 2022 quedó lejos de su mejor versión y no pudo unirse a la corta carrera por título con Max Verstappen y Red Bull.

Sainz tiene 83 puntos tras 10 carreras

Ahora en 2023, Carlos y Charles han estado más igualados. Aunque el monegasco es el único que ha obtenido podios, el madrileño tiene más puntos. Quedará por ver quién de los dos conservará su asiento.

Hablando con MundoDeportivo sobre su futuro, Sainz dijo: "No veo ahora mismo ningún sitio mejor en la F1 que no sea un equipo como Ferrari, que tiene la ambición de volver a ganar. Quiero ganar lo antes posible otra carrera y, a ser posible, luchar por un Mundial.

"Sí que me he puesto una fecha, el invierno de este año, para intentar saber qué va a ser de mí, pero lo pensaré más a final de temporada, lo que me valdría y no para estar aquí y lo que puedo seguir ofreciéndole a Ferrari", respondió.