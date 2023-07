Max Verstappen preguntó si Sergio Pérez se encontraba bien tras su choque en las FP1 del Gran Premio de Hungría.

El mexicano perdió el control en los minutos iniciales de la primera práctica en el Hungaroring. Tras tocar ligeramente el pasto, Checo hizo un trompo en la curva cinco que lo mandó hasta las barreras.

Relacionado: Checo se estrella al inicio de la FP1 en Hungría

El nacido en Jalisco dijo por la radio que "no lo podía creer". Recordar que Pérez se encuentra bajo una enorme presión por la mala racha que lo ha visto ausente de la Q3 en las últimas cinco carreras, además de la reciente contratación de Daniel Ricciardo a AlphaTauri.

Aunque hace unos días el bicampeón del mundo fue criticado por un sector de la afición mexicana por unas palabras donde dijo que "no vería mal" volver a hacer equipo con Ricciardo, ahora el neerlandés mostró que se sigue preocupando por su compañero de equipo.

Tras el choque de Sergio, Max dijo por la radio: "¿Está bien? ¿Él se encuentra bien?", a lo que su ingeniero le respondió que Checo se encontraba en perfectas condiciones y que el daño únicamente había sido material.

Max asking if Checo is okay.



Max: Is he good? Is he okay?



GP: Yes, Checo is okay, Max. pic.twitter.com/CVluqdE6Ua