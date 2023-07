Nazario Assad De León

Jueves 20 Julio 2023 12:21

Laurent Rossi ya no es director ejecutivo de Alpine, anunció la formación el jueves. El francés será reemplazado inmediatamente por el exingeniero de Alfa Romeo y Ferrari Philippe Krief.

Rossi ha ocupado el cargo de CEO del equipo de Fórmula 1 que forma parte del Grupo Renault desde el cambio de nombre de Renault a Alpine. Aunque Krief ha sido designado como su sucesor con efecto inmediato, Krief continuará como vicepresidente de ingeniería y rendimiento del producto hasta nuevo aviso.

Reportará al CEO del Grupo Renault, Luca de Meo. Rossi, por su parte, no desaparece por completo de la escena. Se centrará en "centrarse en proyectos especiales relacionados con la transformación del Grupo".

Compromiso inquebrantable

En un comunicado de prensa, De Meo dice: "Me gustaría agradecer a Laurent por su compromiso inquebrantable durante los últimos dos años. al frente de Alpine. Laurent ha establecido una estrategia clara y ambiciosa para la marca. Ha colocado a Alpine en la mejor posición posible para lograr sus objetivos a largo plazo", dijo.

Motivos

Rossi llamó la atención a principios de esta temporada cuando criticó mucho a su propio equipo: "Es decepcionante, es realmente malo. Comenzamos el año con un rendimiento y una ejecución deficientes", dijo en mayo.

"Está muy claro que nuestra posición en la tabla de posiciones está fuera de sintonía con lo que gastamos, y estamos bastante lejos, si no muy lejos, de nuestro meta este año. No solo veo una clara falta de rendimiento y precisión en la ejecución, sino posiblemente también una mentalidad que no cumple con los estándares de este equipo que hemos tenido en el pasado", fue más de lo dicho por Rossi.