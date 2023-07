Nazario Assad De León

Jueves 20 Julio 2023 11:23

Lewis Hamilton cree que los rumores de que tres equipos superan el límite presupuestario son preocupantes y tiene especial curiosidad cuál será la sanción para los equipos que la hayan superado, pues según el británico la sanción no fue lo suficientemente severa el año pasado.

Esta semana, surgieron rumores de que tres equipos habrían superado el límite presupuestario en 2022. No se mencionaron los nombres de los equipos, pero no mucho después la FIA personalmente descartaría estos rumores como incorrectos.

En algún momento del próximo mes, el organismo de automovilismo publicará los resultados de la investigación, después de lo cual se debe determinar qué castigo seguirá si los equipos realmente han excedido el límite presupuestario. Hamilton está preocupado por la sanción, dada el año pasado.

Castigo por exceder el límite presupuestario

Entonces Red Bull recibió una penalización del 10% de reducción del tiempo en el túnel de viento, una penalización que hasta ahora ha tenido poco efecto en el dominio del equipo.

Hamilton comentó a Sky Sports que la sanción que recibió Red Bull no fue lo suficientemente severa. "Es preocupante porque la última vez no fue realmente una gran sanción, si no hubiera castigo real, entonces no habrá gente que probablemente volverá a repetirlo. Saben que solo están recibiendo un tirón de orejas", dijo molesto Lewis.

Hamilton sobre Hungría< /h2>

Mercedes tiene esperanzas para el fin de semana de carreras en Hungría. "Ciertamente tengo esperanzas. Creo que McLaren fue mucho más rápido que nosotros en las partes rápidas, pero nosotros fuimos más rápidos en las partes más lentas.", dijo el siete veces campeón.

"Silverstone es principalmente de baja y media velocidad, así que con suerte estaremos más cerca del grupo de todos modos porque hemos estado trabajando en el auto todo el tiempo. Estuvimos bien aquí el año pasado, así que realmente espero que sea bueno este fin de semana", concluyó.