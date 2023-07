Ángel Armando Castellanos

Jueves 20 Julio 2023 09:38

Sergio Checo Pérez no se siente en absoluto amenazado por Daniel Ricciardo. No al menos en forma particular.

El mexicano explica que además del australiano hay más conductores ansiosos por tomar su sitio en el equipo austriaco y que él sólo se concentra en lo suyo.

“Por mi parte, no cambia nada porque, como dije, yo conduzco para Red Bull. No sólo está Daniel por ahí. Hay varios chicos.

"A más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull. Así que no cambia nada. E igualmente, parece que Daniel podría estar siendo llevado al máximo, ya sabes, conduciendo para AlphaTauri el próximo año”, aseguró en conferencia de prensa en Budapest.

AlphaTauri

Valoró el talento de Ricciardo y consideró que puede hacerlo muy bien en el coche menos rápido de toda la Fórmula 1.

“Son el coche más lento de la parrilla en este momento. Creo que obviamente Daniel llevará mucha experiencia y Daniel ha estado soñando con muchas cosas diferentes.

"Ciertamente sigue siendo un gran piloto. Así que creo que aportaría mucho conocimiento al equipo”, agregó.