Ángel Armando Castellanos

Jueves 20 Julio 2023 09:18

Según Peter Windsor, la idea de Lewis Hamilton de fijar una fecha de inicio para el desarrollo del automóvil solo puede ser una broma.

El ex gerente del equipo no cree que el siete veces campeón haya sido sincero con su comentario. Si lo fue, Windsor apunta a una "sugerencia ridícula".

Durante el fin de semana del Gran Premio en Austria, el siete veces campeón sugirió una fecha de inicio para trabajar en el nuevo coche. El británico hablaba de Red Bull Racing, que probablemente empezaría a construir el RB20 a principios de temporada y así mantendría el liderato.

Fue sobresaliente porque Mercedes hizo exactamente lo mismo durante el dominio de Hamilton.

"Ridículo"

"Creo que está bromeando, debe ser una broma. Debe ser Lewis burlándose de Red Bull. No puede hablar en serio", aseguró Windsor en Youtube.

En caso contrario, piensa que no hay nada más absurdo que esa idea.

"Si habla en serio, eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Quiero decir, sólo porque un equipo logró llevarse un campeonato a mitad de la temporada luego puede concentrarse en el automóvil del próximo año en esta era de límite presupuestario. Eso es lo que todos quieren", agregó.

"Broma"

Windsor también está convencido de que el límite presupuestario en realidad fomenta este desarrollo.

"Si el tope presupuestario no fuera un problema, tal vez Red Bull no querría subirse al auto del próximo año tan pronto. Así que me gustaría pensar que Lewis estaba bromeando para entusiasmar a la gente; si no está bromeando, creo que es una sugerencia increíblemente ridícula.

"Nunca había escuchado algo tan estúpido. No, "estúpido" es una palabra incorrecta, debe ser solo una broma", insistió.