Ángel Armando Castellanos

Miércoles 19 Julio 2023 11:40

Carlos Sainz no rechaza el asiento de Sergio Checo Pérez. Recuerda sus años con Max Verstappen y admite que todo podría salir bien si volviera a coincidir con él.

El mexicano ha sido señalado por sus cinco qualys seguidas sin pasar a la Q3 y eso ha provocado que su sitio en Red Bull parezca tambalearse, más allá de que Christian Horner y Helmut Marko insistan en respaldarlo.

"Ya he sido compañero de Max, así que sé que me llevaría bien con él y tendríamos una buena relación", admitió en palabras al Daily Express.

Carlos y Max fueron compañeros en Toro Rosso (hoy AlphaTauri) y en Red Bull. Al final, el español dejó la organización para irse a Renault.

Con Sergio ha tenido sus más y sus menos, especialmente por los ataques del tapatío en las últimas carreras, tratando de mejorar su posición.

Elige a Hamilton

Sin embargo, Sainz preferiría compartir equipo con Lewis Hamilton porque nunca lo ha hecho. Estar junto a alguien tan ganador le atrae de sobremanera.

"Nunca he sido compañero de Lewis, pero supongo que ser compañero de equipo de un siete veces campeón del mundo tiene que ser bueno para tu carrera y probablemente aprenderás algo.

"Así que tal vez, si tuviera que elegir, sólo para probar algo diferente, me gustaría Lewis. Pero sinceramente no me importa, sea quien sea que tenga como compañero de equipo, lo aceptaría", agregó.