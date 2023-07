Sergio Checo Pérez recibió una dura crítica de parte de Dani Juncadella, quien reclamó que él no tuvo el apoyo de alguien con demasiado dinero como para darle un sitio en la Fórmula 1.

Todo se dio a partir de un comentario suyo donde decía que Alex Palou haría un mejor trabajo que el mexicano en Red Bull, lo que generó una crítica del periodista David Sánchez Olmos y la posterior respuesta del catalán.

Juncadella se refiere a Carlos Slim, quien ha apoyado a Sergio desde que arrancó en las categorías inferiores del automovilismo. Eso ha provocado que el tapatío sea señalado en varias ocasiones.

Más allá del reclamo por la falta de una oportunidad similar a la de Pérez, admitió que lo ha hecho bastante bien en la F1.

"Yo no tuve un millonario detrás para comprar mi asiento. Como tuvieron otros. Y han rendido de forma brillante durante años, no vamos a negar eso", admitió.

