Ángel Armando Castellanos

Martes 18 Julio 2023 10:45 - Actualizada: 11:21

Fernando Alonso lleva una dieta bastante estricta para mantenerse al 100%. Su preparador físico, Edoardo Bendinelli, cuenta algunos secretos al respecto.

El piloto español sufre durante la temporada de Fórmula 1 porque la comida de Oviedo no es nada sencilla de encontrar fuera de esa región, y entonces tiene que adaptarse.

"Fernando come muy poco a veces. Le gusta mucho la comida de su casa, pero no es tan fácil encontrar comida de Asturias fuera de Asturias, y fuera de España, ni te cuento.

"A veces hay que buscar cosas que le puedan gustar y que tengan un valor nutricional importante, así que hubo un momento que le dije 'Bueno, Fer, tenemos que preparar un plan'; teníamos que mirar las calorías, los alimentos, sus necesidades y hablar con el equipo", explicó en una charla con Relevo.

Su paladar es muy exigente, pero al menos hay manera de solucionarlo para encontrar el perfecto equilibrio entre placer y nutrición.

"Costó bastante buscar todo, pero logramos combinar lo que a él le gusta y ahora tenemos un plan que cada semana vamos comunicando al equipo y ellos hacen la compra para ello.

"Son cosas sencillas… lo siento pero no te puedo decir hay que comer esto o aquello para ponerse súper fuerte. No hay un secreto particular, pero hay que tener una justa proporción entre las cosas, poniendo más alimento que otro en función de cómo va a ser el día o si hay carrera. Comer bien y poco es lo mejor, siempre", detalló.

Prohibido

Hay algo que no debe comer jamás, la famosa crema de avellanas y chocolate italiana; sin embargo, cada tanto se da permiso de romper el plan y disfrutar. En general, alimentos ricos en calorías y grasas no son recomendables para él y mucho menos el alcohol, que está vetado de su vida.

"La Nutella (risas). Le encanta, pero muy de vez en cuando. Y la tortilla de patatas, que le gusta mucho. A veces tiene que comerla. Y el pan, que le encanta, hay que medírselo mucho.

"Pero con lo demás es fácil, va comiendo lo que le vamos diciendo. No come de todo, todo, pero como cualquiera. Por suerte, come poco y ahora le gusta mucho comer pensando que está haciendo una cosa sana, no toma nada de alcohol, poco café, y eso ya marca una base buena. Lo ve como parte del entrenamiento y de una vida sana", añadió.