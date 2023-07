Ángel Armando Castellanos

Martes 18 Julio 2023 10:01

Lewis Hamilton sufrió ataques racistas dentro de algunos equipos de la Fórmula 1. Eso se lo contó Sebastian Vettel.

La información la conoció en 2020, cuando empezó a ponerse de rodillas para protestar por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos a mano de la policía. El alemán estuvo ahí para solidarizarse con su reclamo.

"Tenemos que conseguir que la gente empatice, necesitamos empatía. A veces me pregunto, ¿a nadie más le importa? Sebastian (Vettel) fue de los que más me apoyó. Me dijo que en algunos equipos hablaban cosas racistas sobre mí.

"Se arrodilló conmigo en 2020, todavía no he visto un piloto tan valiente como él. Hay que cambiar las leyes para que la gente viva mejor. Estamos arriesgando nuestras vidas para intentar concienciar a los demás", explicó en una charla con DAZN.

Futuro

El piloto de Mercedes se ha involucrado en el activismo desde hace años, y sabe que quiere apoyar a más causas.

"No sé cuál será mi próximo proyecto. Las leyes de protección de animales tienen que seguir revisándose, con el medio ambiente, a la gente le cuesta ver los desastres que ocurren (...)

"Tengo 'Mission 44', un proyecto que inauguré en Londres y quiero expandirlo hacia África y EE. UU. con el que queremos inculcar a los niños que pueden tener un buen futuro, que pueden convertirse en ingenieros o en lo que ellos quieran", agregó.