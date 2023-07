Aloisio Hernández

Martes 18 Julio 2023 08:53

Sergio Pérez descartó que vaya a llegar a competir hasta los 41 años de edad, justo como lo hace Fernando Alonso.

El piloto mexicano tiene contrato con Red Bull Racing hasta el próximo año 2024, por lo que quedará libre con 34 años.

Esta fue la primera vez que el nacido en Jalisco logró estar detrás del volante de un equipo ganador, coincidiendo con los dos (posiblemente tres) campeonatos mundiales de Max Verstappen.

Checo estuvo en las calles de Madrid durante un Showrun de Red Bull

Abordo del monoplaza austriaco, Checo ya tiene 5 victorias. Además, fue clave y muy importante para la consecución del título de 2021 y 2022 de Verstappen. Aunque por momentos ha estado en la pelea por el campeonato con su compañero de equipo, su irregularidad lo ha afectado y lo ha dejado atrás.

Retiro

Preguntado por la cuenta de Tiktok de ac2ality, Checo respondió si también correrá hasta los 41 años como Fernando Alonso: “Es difícil decirlo, ¿no? Es verdad qué pasa muy rápido el tiempo.

"Ahora tengo 33 (años) entonces todavía queda, pero tengo hijos, ¿no? Y me gustaría también estar más tiempo con ellos. En la vida del piloto es 100% la F1, pero no me veo ni llegando de cerca a esa edad", dijo.

Quedará por ver si Checo logra una nueva renovación con Red Bull Racing o pasa a otro equipo que esté peleando por los primeros lugares de la parrilla.