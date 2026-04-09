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La FIA annuncia le gare sostitutive dopo le cancellazioni dei GP di Bahrain e Arabia Saudita

miami — Foto: © IMAGO

La FIA annuncia le gare sostitutive dopo le cancellazioni dei GP di Bahrain e Arabia Saudita

Una serie di supporto della F1 ospiterà round aggiuntivi dopo le cancellazioni delle gare di aprile

Scritto originariamente da Sheona Mountford. Questa versione è una traduzione.

La FIA ha annunciato due gare sostitutive per la Formula 2, serie di supporto della F1, dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita.

Mentre la cattiva notizia per i fan della F1 è che la massima categoria del motorsport avrà comunque solo 22 gare quest'anno, il campionato di F2, che aiuta a preparare le stelle delle corse per la F1, avrà due round extra per compensare.

Finora solo un round della stagione 2026 di F2 si è svolto a Melbourne, con la serie che avrebbe dovuto tornare in Bahrain e Arabia Saudita. Tuttavia, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente questi due eventi sono stati cancellati e così anche tutte le serie di supporto che avrebbero dovuto correre nella regione.

Ora è stato annunciato che la F2 tornerà per i Gran Premi di Miami e del Canada, essendo stata originariamente esclusa dal calendario.

Questa è la prima volta che la F2 corre in Nord America e i giovani piloti avranno un assaggio dell'Autodromo Internazionale di Miami dall'1 al 3 maggio e del Circuito Gilles Villeneuve dal 22 al 24 maggio, fungendo ora rispettivamente da secondo e terzo round.

Ciò significa che un ricco calendario di serie di supporto attende i fan a Montreal, con la F1 Academy anch'essa in programma quel fine settimana.

La serie di corse tutta al femminile era originariamente prevista a Jeddah ad aprile, ma per compensare, la FIA ha introdotto un formato di weekend a tre gare per i round di Montreal e Austin.

Il presidente della FIA reagisce

Parlando delle cancellazioni delle gare e dei successivi cambiamenti al calendario della F2, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: "A seguito delle necessarie modifiche al calendario all'inizio della stagione, l'aggiunta di questi nuovi round assicura che il Campionato FIA di Formula 2 rimanga forte ed equilibrato, e in grado di soddisfare i nostri team, piloti e fan.

"Portare il campionato in Nord America tramite Miami e Montreal per la prima volta segna un passo importante nella sua continua crescita globale, rafforzando il percorso a fianco della Formula 1 e connettendosi con nuovi pubblici. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibili questi round.

"I nostri pensieri rimangono con tutti coloro che sono stati colpiti dagli eventi in corso in Medio Oriente e continuiamo a sperare in un rapido ritorno alla stabilità. Non vediamo l'ora di correre molto presto in Bahrain e Arabia Saudita."

Dopo il primo round a Melbourne, Nikola Tsolov guida la classifica piloti F2 2026 con 25 punti e sette di vantaggio sul più vicino rivale Rafael Camara, in seconda posizione.

LEGGI DI PIÙ: L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1

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