La superstar spagnola non ha mai avuto un ruolo di guida come questo

Il campione di F1 Fernando Alonso ha guidato molte grandi auto nel corso degli anni, ma niente di simile a questo: che ne dite della Papamobile?

La superstar dell'Aston Martin, 44 anni, è ancora una volta collegata alla guida per il Santo Padre quest'anno, quando Leone XIV farà la sua attesissima visita nella patria di Fernando, la Spagna.

Il Papa dovrebbe arrivare in Spagna il 6 giugno e rimarrà nel paese fino al 12 giugno. La settimana tra il Gran Premio di Monaco e il Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Un tempismo ideale, quindi, per il due volte campione del mondo per salire sul sacro sedile di guida?

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Il coordinatore Yago de la Cierva afferma che Alonso al volante è di nuovo una possibilità, e ha anche rivelato di averci provato una volta in passato.

L'ultima volta che Alonso fu proposto come autista della Papamobile fu nel 2011, quando l'allora Papa Benedetto XVI visitò la Spagna. Dice che la richiesta incontrò una risposta gelida da parte dei funzionari vaticani.

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Lo 'scandalo' in Vaticano per il piano Papamobile di Alonso

Secondo Marca, ha detto a Radio La Canaria: "A quell'incontro nel 2011, abbiamo chiesto specificamente se Fernando Alonso potesse guidare la Papamobile. Erano indignati. Ci hanno detto: 'Assolutamente no!'"

De la Cierva ha aggiunto: "Ho difeso quell'idea, ho detto: 'Penso che sappia guidare, penso che il Papa non sia in pericolo'."

Nonostante le proteste, il piano Alonso non ricevette il via libera, con i funzionari vaticani che insistettero affinché fosse un agente della polizia nazionale a guidare.

Fernando al volante nel 2026 per il Santo Padre?

Tuttavia, quindici anni dopo, è in arrivo un'altra visita papale in Spagna, e Alonso al volante è di nuovo una possibilità.

De la Cierva ha ammesso che, in previsione della visita di Papa Leone XIV in Spagna, "proveremo molte cose perché... aggiunge sapore alla visita e ha molto senso. La visita del Papa ha ampie sezioni, che il Santo Padre deve decidere, ma all'interno di queste sezioni ci saranno sorprese."

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