Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026

Lewis Hamilton potrebbe aver lasciato la Mercedes nel 2024, ma si sta impegnando a tenere d'occhio la sua ex squadra mentre eccelle sotto i nuovi regolamenti della F1.

Il sette volte campione ha rivelato che lui e la Ferrari hanno un piano per ridurre il divario con la squadra di Toto Wolff, poiché ulteriori miglioramenti sembrano essere all'orizzonte per la Scuderia. ➡️ LEGGI DI PIÙ

Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali

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L'organo di governo della F1 si riunirà oggi, giovedì 9 aprile, per discutere potenziali modifiche ai regolamenti del 2026 che finora si sono rivelati altamente controversi.

Dopo continue lamentele da tutto il paddock, la FIA, i team di F1, i produttori di power unit e gli stakeholder dello sport si incontreranno per sperare di concordare modifiche alle regole da approvare prima del prossimo round a Miami. Ma cosa è probabile che discutano e che tipo di cambiamenti ci si dovrebbe aspettare? Scoprilo qui sotto.

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Voci di addio per Max Verstappen mentre la star scontenta della F1 arriva a una serie rivale

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Sembra che Max Verstappen sia desideroso di non stare lontano dal motorsport a lungo, con l'olandese presente questo fine settimana in un circuito iconico mentre circolano voci su un potenziale addio alla F1.

Una pausa di cinque settimane potrebbe non essere mai stata così gradita per Verstappen e la Red Bull dopo un altro difficile weekend a Suzuka, ma il quattro volte campione dimenticherà presto i suoi problemi in F1 mentre si gode un mese partecipando a serie di corse alternative.

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La crisi globale del carburante scatena timori di cancellazione delle gare

La crisi globale del carburante causata dalla guerra in Iran potrebbe continuare a influenzare gli eventi motoristici, poiché sono emersi timori di ulteriori interruzioni dopo la doppia cancellazione dei gran premi di F1.

Mentre continua una pausa forzata di cinque settimane dal calendario 2026 in F1, sono stati segnalati timori che una gara possa essere cancellata sull'ex pista ospitante della F1, il PETRONAS Sepang International Circuit.

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La star della Red Bull F1 'sotto pressione' mentre lo staff chiave si divide sulla crisi del 2026

Non è un segreto che il pilota di punta della Red Bull sia in disaccordo sull'opportunità di porre fine alla sua carriera in F1 a causa della sua totale avversione per i nuovi regolamenti.

Ma l'inizio disastroso della campagna 2026 della Red Bull potrebbe mettere sotto i riflettori una figura chiave, mentre circolano voci sul fatto che il direttore tecnico del team sia sotto pressione, con il suo futuro che sarebbe anch'esso in bilico.

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