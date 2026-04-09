Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
Yuki Tsunoda ora ricopre il ruolo di pilota di riserva della Red Bull
Il team principal della Red Bull Laurent Mekies ritiene che Yuki Tsunoda meriti una nuova opportunità per assicurarsi un posto da titolare in F1.
La scorsa stagione, il pilota giapponese è stato licenziato a favore dell'impressionante rookie Isack Hadjar, ed è stato retrocesso al ruolo di pilota collaudatore e di riserva; ma Mekies è convinto che Tsunoda abbia ancora le carte in regola per tornare in griglia.
Tsunoda ha affrontato una stagione impegnativa, non riuscendo a soddisfare le alte aspettative riposte su di lui dopo aver sostituito Liam Lawson al Gran Premio del Giappone del 2025.
Nel corso della stagione 2025, Tsunoda è riuscito a segnare solo 33 punti in campionato e ha chiuso al 17° posto in classifica, mentre il suo compagno di squadra Max Verstappen ha accumulato 421 punti e ha mancato di poco la conquista del titolo mondiale.
I piloti della Racing Bulls di allora, Lawson, hanno tutti superato Tsunoda l'anno scorso, con Lawson e Hadjar che hanno chiuso rispettivamente con 38 e 51 punti in campionato.
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Mekies elogia l'ex pilota
Anche nel suo attuale ruolo di riserva, Tsunoda è una presenza costante nel paddock, guadagnandosi elogi per la sua forte etica del lavoro, in particolare dal capo della Red Bull Mekies.
In un recente episodio del podcast Beyond the Grid, Mekies ha elogiato il pilota giapponese per il suo impegno nel team.
Ha detto: "Yuki sta eccellendo non solo come pilota di riserva ma anche come nostro esperto di simulatore. È fantastico avere qualcuno con un'esperienza così aggiornata e pratica con la vettura. Naturalmente, speriamo che presto abbia un'altra possibilità di correre. I piloti sono fatti per competere, dopotutto."
Le osservazioni di Mekies arrivano in un momento difficile per la Red Bull non solo per quanto riguarda la loro vettura, ma anche riguardo al futuro di Verstappen. I rapporti affermano che sta 'seriamente considerando' il ritiro in mezzo a una serie di interviste che criticano aspramente le vetture e i regolamenti del 2026.
La stessa RB22 sta lottando con problemi di bilanciamento e il team si trova in un deludente sesto posto nel campionato costruttori di F1 dopo solo tre gare (dietro alla Haas), gestendo appena 16 punti.
Riconoscendo le sfide future, il team principal ha notato che il sedile accanto a Verstappen è storicamente una delle posizioni più difficili da occupare. Ha spiegato che il team sta monitorando attentamente le prestazioni della sua seconda vettura e imparando dalle esperienze passate.
"Sappiamo che la nostra seconda vettura non ha sempre ottenuto risultati solidi. Ogni giorno, ci sforziamo di migliorare, e Yuki ha dimostrato di essere incredibilmente veloce. Quindi, speriamo che abbia un'altra possibilità prima piuttosto che dopo," ha continuato Mekies.
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