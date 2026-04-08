L''ego' di Max Verstappen è la causa degli sfoghi in F1

L''ego' di Max Verstappen è stato indicato come la ragione delle accese critiche del campione di F1 nei confronti delle nuove vetture e dei regolamenti.

Mentre alcuni sono contenti di vedere Verstappen esprimersi contro le nuove vetture di F1 – con la loro necessità di gestione dell'energia che porta ad affermare che lo sport è 'anti-corse' – altri si stanno stancando delle critiche dell'olandese.

L'esperto di Sky Sports F1 Martin Brundle ha inviato un severo avvertimento a Verstappen durante l'F1 Show, facendo riferimento a notizie secondo cui il campione stava 'seriamente considerando il ritiro'.

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Il 66enne ha dichiarato: "Penso che stia diventando un po' noioso con quello che dice. O vai o smetti di parlarne, perché è così, devi trarne il massimo."

Ora, il collega di Brundle a Sky Germania, Ralf Schumacher, ha espresso sentimenti simili e ha chiesto a Verstappen di mettere da parte il suo 'ego'.

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Schumacher: La F1 è più grande di noi

Parlando al podcast 'Backstage Pit Lane' di Sky Sports Germany, il sei volte vincitore di gare si è anche rifiutato di considerare positivamente le interviste di Verstappen ai media e lo ha avvertito di fare attenzione.

"Max è frustrato dai nuovi regolamenti, dalla nuova Formula 1. Se dovesse vincere ora, non gli piacerebbe comunque particolarmente, ma sarebbe più facile per lui e sentiremo meno critiche da parte sua," ha sostenuto Schumacher.

"Ora deve semplicemente mettere da parte il suo ego – dopotutto, è ben pagato per questo – e giocare di squadra; questo è ciò che è importante in questo momento.

"I commenti di Verstappen non sono giusti nei confronti dei suoi partner, perché a un certo punto la Red Bull e gli altri inizieranno naturalmente a chiedersi: 'Ha sempre detto di non essere all'altezza, eppure eccolo qui a guidare sul Nordschleife, e ora vuole correre a Le Mans. È ancora lui quello che sta dando il massimo per tirare fuori la squadra dai guai?' Max deve stare attento lì."

"La Formula 1 è più grande di ognuno di noi. Che si trattasse di Bernie Ecclestone o di qualsiasi pilota, del resto. Se domani non ci fossero più, cosa succederebbe alla Formula 1? Arriverebbero giovani piloti.

"Per dirla chiaramente, anche se mi dispiacerebbe vederlo accadere perché mi piace molto, se Max Verstappen dovesse ritirarsi, sarebbe lo stesso. Se non vuole più guidare in Formula 1, allora deve attenersi alla sua decisione e la squadra può cercare un nuovo pilota."

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