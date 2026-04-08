La crisi globale del carburante scatena i timori di cancellazione delle gare

La crisi globale del carburante causata dalla guerra in Iran potrebbe continuare ad avere un impatto sugli eventi motoristici in tutto il mondo, mentre emergono timori di ulteriori cancellazioni di gare.

A febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato una campagna di bombardamenti, con l'Iran che ha risposto lanciando attacchi mirati alle basi statunitensi nei paesi vicini.

Uno di questi paesi era il Bahrain, il che ha portato Pirelli a cancellare un test di pneumatici da bagnato previsto per l'ultimo fine settimana di febbraio al Bahrain International Circuit, che avrebbe dovuto ospitare anche il quarto round del campionato F1 2026 tra il 10 e il 12 aprile.

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Ma la F1 è attualmente alla prima settimana di una pausa forzata di cinque settimane dal calendario, dopo che FOM e FIA hanno deciso di cancellare entrambi i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita di aprile a causa del conflitto in corso in Medio Oriente, senza che siano state organizzate gare sostitutive per i due round annullati.

Mentre la F1 e la FIA utilizzano il loro tempo lontano dalla pista per tentare di risolvere le controverse nuove normative su telaio e power unit, le serie motoristiche di tutto il mondo stanno subendo battute d'arresto a causa della crescente carenza di carburante causata dalla guerra.

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Sepang 300km 'pronta per la cancellazione'

Un recente rapporto di Sportscar365 ha rivelato che la gara Sepang 300km, che avrebbe dovuto svolgersi in Malesia tra il 19 e il 21 giugno, è ora a rischio di essere annullata.

Il campionato giapponese di auto sportive deve ancora iniziare quest'anno, con il round di apertura previsto per questo fine settimana a Okayama, seguito dalla Fuji GT 3 Hours 2026 il 3 e 4 maggio.

Il terzo round del campionato avrebbe poi dovuto svolgersi in Malesia sull'ex pista ospitante della F1, il PETRONAS Sepang International Circuit, che l'anno scorso ha fatto un popolare ritorno nel calendario SuperGT.

Ma la suddetta pubblicazione ha ora riportato che l'evento potrebbe essere a rischio a causa della crisi del carburante in corso, affermando: "Si è appreso che i team sono stati informati la scorsa settimana che l'evento non si terrà poiché il governo, che è stato un importante sostenitore della gara dell'anno scorso attraverso la sua iniziativa Visit Malaysia, ha richiesto che gli eventi su larga scala che non sono di rilevanza nazionale siano ridotti a causa delle preoccupazioni per potenziali carenze di carburante."

Un annuncio ufficiale sulla cancellazione non è ancora stato fatto, ma con l'inizio della stagione imminente, ci si dovrebbe aspettare una conferma se la Sepang 300km di quest'anno si terrà o meno.

Un portavoce della GTA ha rifiutato di commentare quando è stato contattato da Sportscar365 e il managing partner del promotore dell'evento HARO Sports & Entertainment, Fahrizal Hasan, non ha risposto alla richiesta di commento della pubblicazione.

Altre gare di F1 potrebbero essere cancellate nel 2026?

Sebbene sarebbe prematuro anticipare la risposta a questa domanda in questa fase della stagione, F1 e FOM sostengono di monitorare sempre gli affari globali.

La serie WEC, governata dalla FIA, ha già posticipato la sua gara di apertura della stagione, la Qatar 1812km, che era prevista dal 26 al 28 marzo, senza che sia stata ancora annunciata ufficialmente una data successiva.

Il calendario della F1 non prevede di tornare a correre in Qatar fino a novembre, il penultimo round della stagione 2026.

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