L'Aston Martin ha avuto un inizio disastroso nel 2026

I problemi dell'Aston Martin in F1 nel 2026 potrebbero non dipendere solo dalle loro power unit Honda.

La scuderia di Silverstone ha avuto un inizio d'anno disastroso, con il due volte campione del mondo Fernando Alonso che è riuscito a terminare solo un Gran Premio finora, mentre Lance Stroll non è riuscito a concludere nessuno dei tre Gran Premi del 2026.

L'Aston Martin sta lottando con problemi di inaffidabilità e di erogazione di potenza dalle sue power unit Honda, e anche quando sono riusciti a completare una sessione, si sono trovati in fondo alle classifiche dei tempi.

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In Giappone, l'ultima volta, entrambe le loro vetture sono state persino battute in qualifica dal nuovissimo team Cadillac, che è entrato nello sport quest'anno e ha dovuto mettere insieme una squadra e un concetto di vettura in pochissimo tempo.

Tutti questi problemi di prestazioni si verificano nonostante l'Aston Martin abbia recentemente ingaggiato il leggendario progettista di auto Adrian Newey, un uomo i cui progetti hanno conquistato 26 campionati del mondo nella sua illustre carriera.

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Il telaio Aston Martin paragonato ad Alpine e Haas

Ora, un insider della F1 ha suggerito che, sebbene la maggior parte dei problemi dell'Aston Martin dipenda dalla loro power unit, anche il design del telaio che Newey ha ideato per il 2026 è pieno di problemi.

Il commentatore di BBC Sport Andrew Benson ha affermato che, anche se l'AMR26 avesse un motore Mercedes, probabilmente sfiderebbe Alpine e Haas per le posizioni a punti più basse.

Benson ha affermato di aver ricevuto queste informazioni da una 'figura molto autorevole e ben informata', e ha rivelato che il design dell'AMR26 è sovrappeso e ha difficoltà nelle curve ad alta velocità.

La scommessa da 150 milioni di sterline di Aston Martin su Newey

Dato che l'Aston Martin starebbe pagando Newey circa 30 milioni di sterline all'anno con un contratto quinquennale, il proprietario del team Lawrence Stroll non sarà felice di sentire il design dell'auto del britannico paragonato a quello di un'Alpine, senza voler mancare di rispetto alla scuderia di Enstone.

L'Alpine è stata una squadra di metà classifica da quando ha rilevato il nome Renault nello sport nel 2021, e l'Aston Martin è una squadra che spera di diventare un team vincente nel campionato entro i prossimi anni.

C'era persino la speranza che potessero lottare per il campionato quest'anno, con l'arrivo di Newey, Honda e cambiamenti normativi radicali nello sport.

Ma sembra che l'Aston Martin sia destinata, nella migliore delle ipotesi, a una sfida con i team di metà classifica per i punti nei weekend di gara più avanti nella stagione, una volta che avranno risolto la moltitudine di problemi.

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