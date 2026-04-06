Max Verstappen CORRERÀ questo weekend dopo la doppia cancellazione in F1

Max Verstappen sta sfruttando le cancellazioni delle gare di F1 per partecipare a un altro evento e celebrare un traguardo significativo.

A causa del conflitto in corso in Medio Oriente, la F1 non correrà in Bahrain o in Arabia Saudita ad aprile, con la cancellazione del quarto e quinto round. Entrambi erano previsti rispettivamente per i weekend del 10-12 aprile e del 17-19 aprile, ma ora il prossimo weekend di gara sarà a Miami, che si svolgerà da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio inclusa.

Ciò significa una pausa di cinque settimane tra i Gran Premi del Giappone e di Miami, ma questo non vuol dire che il quattro volte campione Max Verstappen non sarà in azione.

È stato annunciato sui social media che questo weekend, domenica 12 aprile, Verstappen Sim Racing (precedentemente noto come Team Redline) ospiterà una gara celebrativa su iRacing al Nurburgring, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto competere nel Gran Premio del Bahrain 2026.

L'articolo continua sotto il video

Recentemente, il team ha raggiunto il traguardo di 500.000 follower su Twitch e, senza il GP del Bahrain questo weekend, Verstappen è ora libero di partecipare alla gara sim per festeggiare.

La gara inizia alle 18:00 CEST (17:00 BST) e può essere seguita qui: twitch.tv/verstappensimracing.

LEGGI DI PIÙ: F1 ad aprile - Sei date cruciali per il tuo calendario

Quando gareggerà di nuovo Max Verstappen al Nurburgring?

Una gara sim al Nurburgring non è l'unico evento nel calendario di Verstappen, con l'olandese che tornerà a bordo di una vettura GT per le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring ADAC sabato 18 e domenica 19 aprile.

Le qualifiche si scontravano con il GP dell'Arabia Saudita e in precedenza avevano impedito a Verstappen di competere, ma dopo la cancellazione, Verstappen utilizzerà ogni evento disponibile per prepararsi al suo imminente debutto nella 24 ore.

Verstappen parteciperà poi all'iconica 24 Ore del Nurburgring, che si svolgerà dal 14 al 17 maggio. Competerà ancora una volta con la Mercedes AMG-GT3 con il team Winward Racing, riunendosi con Dani Juncadella e Jules Gounon - con cui ha vinto la NLS2 a marzo prima che il team fosse squalificato - e sarà affiancato anche da Lucas Auer sulla vettura numero 3.

Verstappen non è l'unico pilota di F1 che si cimenterà con le vetture GT durante la pausa primaverile, con la star dell'Aston Martin Lance Stroll che farà il suo debutto al Paul Ricard.

Stroll affronterà il round di apertura del GT World Challenge Europe 2026, che si svolgerà nello stesso periodo in cui si sarebbe tenuto il GP del Bahrain, l'11-12 aprile (lo stesso weekend della gara sim di Verstappen).

Il canadese si metterà al volante di un'Aston Martin Vantage GT3 e condividerà la vettura del team Comtoyou Racing con Roberto Merhi e Mari Boya.

LEGGI DI PIÙ: Verstappen parteciperà a una 'bizzarra' gara di 24 ore fuori dalla F1

Correlato