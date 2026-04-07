Inizia la demolizione dell'amato circuito di F1 mentre prende il via la ricostruzione da 210 milioni di sterline
Inizia la demolizione dell'amato circuito di F1 mentre prende il via la ricostruzione da 210 milioni di sterline
Albert Park avrà presto un aspetto molto diverso
Finalmente, qualcosa che colpisce un muro ad Albert Park che non è la McLaren di Oscar Piastri.
L'iconico circuito australiano di F1 sta subendo un restyling nel prossimo anno o due, e parte di questo comporta la demolizione di molte delle vecchie strutture.
Le immagini scattate a Melbourne mostrano che i lavori di demolizione sono in pieno svolgimento, con ampie aree delle strutture dei box rase al suolo in vista di una ricostruzione che dovrebbe superare i 200 milioni di sterline una volta completata.
I team arriveranno a un miscuglio di strutture permanenti e temporanee quando si recheranno Down Under per iniziare la stagione 2027, con i lavori di ristrutturazione che non dovrebbero essere pronti per la gara prima dell'anno successivo.
TITOLI F1: Si chiede il ritorno di Christian Horner mentre si avvicina la decisione della FIA
Il circuito australiano di F1 si prepara a un costoso restyling
Il Ministro del Turismo, dello Sport e dei Grandi Eventi Steve Dimopoulos ha dichiarato il mese scorso: “Il nuovo Melbourne Indoor Sports Centre offrirà alla comunità di Albert Park una casa più grande e migliore per lo sport locale, fornendo al contempo moderne strutture da corsa per il Gran Premio d'Australia.
“Stiamo investendo nel futuro del Gran Premio d'Australia affinché Melbourne possa continuare a ospitare questo evento di livello mondiale e mostrare Victoria a milioni di persone in tutto il mondo.”
Albert Park ospita il Gran Premio d'Australia dal 1996, quando ha preso il posto di Adelaide. Ciò ha precipitato un importante cambiamento nel calendario, spostando la gara dall'ultima della stagione (come in tutti gli 11 anni ad Adelaide) alla prima, come in 23 delle 28 gare a Melbourne.
Mentre numerosi circuiti stanno lottando per il loro posto nel calendario al momento, nessuna di queste preoccupazioni esiste per i responsabili di Albert Park – con un contratto bloccato fino al 2037.
Questo tipo di stabilità ha permesso loro la sicurezza di approvare il costoso progetto di ristrutturazione, sebbene la speranza sia che l'Indoor Sports Centre sia utilizzabile per eventi non-F1 tutto l'anno.
LEGGI DI PIÙ: Perché la F1 non ha sostituito i GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita?
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
- 3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
- Oggi 09:25
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026
- Oggi 07:02
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali
Latest News
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
- 3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
- Oggi 09:25
Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri
- 1 ora fa
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
- 3 ore fa
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026
- Oggi 07:02
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali
- Ieri 19:57
Molto letto
L'enorme piano di aggiornamenti in tre punti della Ferrari in F1 per raggiungere la Mercedes a Miami
- 3 aprile
Una fortuna per vedere Hamilton? Questo include l'abbonamento stagionale VIP di F1 da 3,75 milioni
- 24 marzo
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
- 21 marzo
KitKat lancia un tracker per i cioccolatini F1 rubati con oltre 413mila barrette mancanti
- 2 aprile
Daniel Ricciardo è stato licenziato dalla F1, ecco perché l'ha presa bene
- 2 aprile
Verstappen viene attaccato per la sua condotta INACCETTABILE in F1
- 27 marzo