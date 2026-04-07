Inizia la demolizione dell'amato circuito di F1 mentre prende il via la ricostruzione da 210 milioni di sterline

Albert Park avrà presto un aspetto molto diverso

Finalmente, qualcosa che colpisce un muro ad Albert Park che non è la McLaren di Oscar Piastri.

L'iconico circuito australiano di F1 sta subendo un restyling nel prossimo anno o due, e parte di questo comporta la demolizione di molte delle vecchie strutture.

Le immagini scattate a Melbourne mostrano che i lavori di demolizione sono in pieno svolgimento, con ampie aree delle strutture dei box rase al suolo in vista di una ricostruzione che dovrebbe superare i 200 milioni di sterline una volta completata.

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I team arriveranno a un miscuglio di strutture permanenti e temporanee quando si recheranno Down Under per iniziare la stagione 2027, con i lavori di ristrutturazione che non dovrebbero essere pronti per la gara prima dell'anno successivo.

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Il circuito australiano di F1 si prepara a un costoso restyling

Il Ministro del Turismo, dello Sport e dei Grandi Eventi Steve Dimopoulos ha dichiarato il mese scorso: “Il nuovo Melbourne Indoor Sports Centre offrirà alla comunità di Albert Park una casa più grande e migliore per lo sport locale, fornendo al contempo moderne strutture da corsa per il Gran Premio d'Australia.

“Stiamo investendo nel futuro del Gran Premio d'Australia affinché Melbourne possa continuare a ospitare questo evento di livello mondiale e mostrare Victoria a milioni di persone in tutto il mondo.”

Albert Park ospita il Gran Premio d'Australia dal 1996, quando ha preso il posto di Adelaide. Ciò ha precipitato un importante cambiamento nel calendario, spostando la gara dall'ultima della stagione (come in tutti gli 11 anni ad Adelaide) alla prima, come in 23 delle 28 gare a Melbourne.

Mentre numerosi circuiti stanno lottando per il loro posto nel calendario al momento, nessuna di queste preoccupazioni esiste per i responsabili di Albert Park – con un contratto bloccato fino al 2037.

Questo tipo di stabilità ha permesso loro la sicurezza di approvare il costoso progetto di ristrutturazione, sebbene la speranza sia che l'Indoor Sports Centre sia utilizzabile per eventi non-F1 tutto l'anno.

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