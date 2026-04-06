Adrian Newey ha snobbato un pilota stellare di F1 perché 'è troppo grande'

Adrian Newey potrebbe essere il perfezionista per eccellenza della F1, sempre alla ricerca di ogni minimo vantaggio possibile con l'unico obiettivo di rendere la sua ultima vettura più veloce.

Il 67enne è il più grande genio del design dello sport, essendo stato la mente dietro a una serie di vittorie in una carriera brillante.

Il team principal dell'Aston Martin ha fornito le basi per 14 titoli mondiali piloti e 12 titoli costruttori, una serie di successi davvero incredibile.

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Questo successo si basa sulla mentalità fondamentale di Newey, una visione a tunnel unica su come progettare una vettura che possa andare ancora più veloce. A spese di qualsiasi cosa si trovi sulla sua strada, incluso il pilota.

Newey è ben noto per avere la lungimiranza di andare dove nessun designer è mai andato prima, con la volontà di spostare le cose per adattarle al suo obiettivo più ampio di pura velocità.

Mentre alcuni team potrebbero tenere conto del loro pilota di punta nella progettazione di una vettura - non dovrebbe adattarsi alle sue esigenze? - per Newey, dover pensare in questo modo è quasi un inconveniente. Non permette che ciò ostacoli il suo lavoro.

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Newey su Hulkenberg: 'È troppo grande'

Damon Hill ha rivelato questo aspetto chiave di Newey durante l'ultimo episodio del podcast 'The Undercut' - una discussione affascinante che tocca molti argomenti. Uno di questi è il rapporto di Newey con i piloti. Non adatta la vettura a loro, ma adatta il pilota alla vettura.

Negli ultimi tempi, la star Audi di 38 anni Nico Hulkenberg è stato collegato a un trasferimento in Red Bull, in particolare durante gli anni d'oro di Newey a Milton Keynes. L'accordo è quasi avvenuto nel 2021, prima che il messicano Sergio Perez ottenesse il via libera. Ora, forse, abbiamo un forte indizio sul perché.

Hill ha detto: “Se potesse progettare i piloti, sarebbe a posto. Ricordo una volta che parlava di [Nico] Hulkenberg, gli chiesi 'cosa ne pensi di Hulkenberg' e lui rispose 'è abbastanza bravo, il problema è che è troppo grande dalla vita in su'.

“In altre parole, stava tenendo conto dell'effetto sul telaio della corporatura del ragazzo, considerandolo sufficientemente negativo da compensare qualsiasi beneficio portasse come pilota. Quindi, mi dispiace Nico, non c'era nulla che tu potessi fare al riguardo.

“Era davvero così importante per lui [Newey], ogni minimo dettaglio è calcolato e qualsiasi peso extra sopra la linea centrale della vettura non va bene.”

Il 2026, una lotta finora per Newey e Aston Martin

La stagione 2026 di Newey finora non è stata all'altezza della sua illustre reputazione, con l'Aston Martin che sta faticando enormemente. La power unit Honda vibrante del team ha messo in difficoltà i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll, che faticano persino a finire una gara.

Ci sono però segnali che le cose potrebbero cambiare presto, con il telaio di Newey nella metà superiore della griglia, secondo lo stesso grande uomo. E Honda afferma che quelle vibrazioni potrebbero essere un ricordo del passato già a partire dal prossimo Gran Premio di Miami il 3 maggio.

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