Max Verstappen è in disaccordo con la Red Bull mentre il team affronta la crisi in F1

Max Verstappen è tutt'altro che entusiasta del nuovo pacchetto che la Red Bull Racing ha introdotto sulla RB22 e la crisi a Milton Keynes non è ancora finita.

Il frustrato quattro volte campione del mondo ha faticato con il bilanciamento della vettura durante il recente Gran Premio del Giappone, insistendo sul fatto che il team ha molto lavoro da fare. I suoi commenti sono in netto contrasto con l'ottimismo iniziale espresso dal team e da Laurent Mekies.

Prima di quel disastroso weekend di Suzuka, la Red Bull aveva intrapreso un'importante revisione nel tentativo di riconnettersi con i leader. Il team ha modificato l'ingresso delle pance per aumentare la pressione e ha rinnovato il telaio insieme a un fondo completamente nuovo, progettato per migliorare il flusso d'aria e generare ulteriore carico aerodinamico. Hanno anche montato sulla vettura una nuova copertura motore.

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Nonostante questi cambiamenti, il weekend non si è svolto come previsto, poiché Verstappen non è riuscito a qualificarsi per il Q3, è rimasto bloccato dietro Pierre Gasly durante la gara e alla fine ha concluso ottavo con un distacco di 32 secondi dal vincitore della gara Kimi Antonelli.

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Verstappen sugli aggiornamenti Red Bull

Verstappen ha ammesso che gli aggiornamenti non hanno portato i benefici attesi a Suzuka, dichiarando a Pit Debrief: “Dobbiamo capire meglio questo nuovo pacchetto perché non sono convinto che funzionasse come avrebbe dovuto. Ho riscontrato significativi problemi di stabilità”.

Nelle prossime settimane, il team di Milton Keynes si concentrerà sull'analisi dei dati in vista del Gran Premio di Miami. “Da lì, dobbiamo continuare a perfezionare e lavorare per un migliore bilanciamento. Dobbiamo anche ottenere una visione più chiara della gestione del motore e della batteria per rafforzare ogni parte della nostra performance”, ha aggiunto Verstappen.

La potenza non è il problema

Nonostante i risultati deludenti e la sua attuale nona posizione nel Campionato del Mondo Piloti, Verstappen ha sottolineato che la nuova power unit Red Bull Ford non è il problema principale. La sua critica si concentra invece sull'assetto meccanico e aerodinamico della RB22.

“Penso che il nostro sistema di recupero dell'energia funzioni bene. Certo, potremmo migliorare la correlazione e la calibrazione, ma la potenza non è la nostra maggiore debolezza, anche se non siamo dominanti come la Mercedes in quell'area”.

Clausole di uscita, il tempo stringe

C'è naturalmente un'enorme ragione per cui la velocità è essenziale, con Verstappen che, secondo quanto riferito, ha una clausola di uscita nel suo attuale contratto.

Questi rapporti suggeriscono che tale clausola permetterebbe a Max di andarsene nel 2027 se non si trovasse tra i primi due nella classifica piloti entro l'arrivo della pausa estiva del 2026.

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