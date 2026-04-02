Ferrari testerà a Monza in vista dei grandi aggiornamenti F1 attesi per il Gran Premio di Miami
Ferrari testerà a Monza in vista dei grandi aggiornamenti F1 attesi per il Gran Premio di Miami
La Ferrari ha avuto un buon inizio di stagione 2026
Gli aggiornamenti Ferrari sono in arrivo per il Gran Premio di F1 di Miami, e la scuderia è pronta a scendere in pista a Monza per testarli, secondo quanto riportato dai media italiani.
La scuderia di Maranello è stata costantemente la seconda forza in griglia finora nel 2026, dietro alla dominante Mercedes ma capace di conquistare un podio in tutti e tre i gran premi disputati.
Ma il recente Gran Premio del Giappone ha visto un'altra squadra motorizzata Mercedes, la McLaren, assistere a una sorta di rinascita, con Oscar Piastri che ha chiuso secondo conquistando i suoi primi punti stagionali, e il campione del mondo 2025 Lando Norris quinto, davanti a Lewis Hamilton della Ferrari.
Hamilton ha avvertito che la Ferrari rischia di fare passi indietro nel 2026 a meno che non riesca a rendere la propria power unit più competitiva rispetto alle power unit Mercedes che alimentano Mercedes, McLaren, Alpine e Williams nel 2026.
È stato rivelato che la Ferrari porterà aggiornamenti al GP di Miami che vedranno l'introduzione di un software profondamente rivisto e migliorato per la gestione della carica elettrica, il che dovrebbe aiutare i piloti a limitare gli effetti del super clipping sui rettilinei.
Dato che il periodo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) non arriverà prima della fine del weekend del GP di Monaco, ci sono modifiche limitate che la Ferrari può apportare alla propria power unit, ma la Gazzetta riporta che si tratta di una mossa significativa per la scuderia di Maranello.
La suddetta pubblicazione ha anche dichiarato che la Ferrari testerà il nuovo software sul circuito di Monza in un filming day il 21 aprile. Questo perché la casa del GP d'Italia è particolarmente esigente in termini di recupero energetico, e quindi la pista rappresenta un buon banco di prova per il nuovo software.
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Riuscirà la Ferrari a raggiungere la Mercedes nel 2026?
Questi aggiornamenti – e le potenziali modifiche che verranno apportate come parte del periodo ADUO a giugno – fanno tutti parte del piano Ferrari per cercare di raggiungere il team Mercedes nel 2026.
Anche se una lotta per il campionato sembra un obiettivo ambizioso, la scuderia di Maranello vuole essere in lizza per le vittorie di gara su ogni circuito, e sta cercando di evitare una seconda stagione consecutiva senza vittorie in un gran premio.
La Mercedes dovrà modificare le proprie power unit dal GP di Monaco in poi per eliminare un trucco del rapporto di compressione geometrico ora fuorilegge, e si ritiene che ciò valga circa 0,3 secondi al giro.
La scuderia di Brackley ha un comodo vantaggio di 45 punti in cima al campionato costruttori, ma questo non è affatto inattaccabile se la Ferrari riuscirà a rimettersi in carreggiata e apportare miglioramenti significativi alla propria power unit e alla SF-26.
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