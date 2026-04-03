Max Verstappen esortato a copiare il trucco di Michael Schumacher per sistemare la F1
Max Verstappen esortato a copiare il trucco di Michael Schumacher per sistemare la F1
Martin Brundle ha offerto alcuni consigli a Max Verstappen sulla F1
Martin Brundle ha esortato Max Verstappen a cambiare le sue tattiche nel tentativo di influenzare la gestione della Formula 1.
La stagione di Verstappen è stata un turbine fuori pista e un disastro in pista finora, con soli 12 punti in tre Gran Premi, portando il quattro volte campione del mondo a minacciare di abbandonare lo sport.
L'olandese non è contento delle nuove regole e regolamenti della F1 che si basano pesantemente sulle batterie e sulla necessità di caricarle rallentando. Questo problema è esacerbato per Verstappen, dato che la sua Red Bull è ben lontana dal ritmo e non è in grado di offrirgli la possibilità di salire di nuovo sul podio, figuriamoci di vincere il campionato del mondo.
Con una serie di commenti che hanno costantemente attaccato i nuovi regolamenti e parlando di altri progetti al di fuori della F1, il futuro di Verstappen nello sport è uno dei principali argomenti di discussione in vista della pausa forzata della F1, a seguito delle cancellazioni dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita.
Tuttavia, il commentatore di Sky Sports e icona della F1 Brundle ritiene che Verstappen non stia gestendo le sue lamentele nel migliore dei modi, e che forse potrebbe imparare da un sette volte campione del mondo dello sport su come risolvere eventuali problemi.
Alla maniera di Michael Schumacher?
Brundle ha simpatizzato con le argomentazioni di Verstappen all'F1 Show e ha detto: "Penso che si allontanerà dalla F1? No, non credo, a patto che possa ottenere una macchina che lo soddisfi. I suoi punti sono fatti in modo brutale, ma in realtà ben fatti, ovvero che la situazione attuale è semplicemente sbagliata."
"Ma quello che avrebbe fatto uno Schumacher, o chiunque altro, sarebbe stato chiudere la porta, sbattere il pugno sul tavolo, metaforicamente, prendere per la gola le persone giuste, uscire e dire con un sorriso: 'Va tutto bene'. E poi, se non risolvono la situazione, cosa che attendiamo con ansia per Miami, allora sì, allora inizi a rivolgerti ai media."
Brundle, tuttavia, non era completamente dalla parte di Verstappen, sostenendo che le sue continue lamentele sono diventate noiose e che se dovesse lasciare la F1 dovrebbe farlo o semplicemente smettere di lamentarsi.
L'ex stella di McLaren e Jordan ha aggiunto: "Max è molto schietto, non è vero? Lo è sempre stato, e ha parlato a lungo di 'non sono qui per restare a lungo, non sarò in giro qui a quarant'anni' o qualcosa del genere."
"E Max direbbe 'sta diventando un po' noioso'. Ora, penso che stia diventando un po' noioso quello che sta dicendo."
"O te ne vai o smetti di parlarne, perché è così che va, devi trarne il massimo. Mi mancherebbe enormemente il suo talento, la sua velocità generazionale e il controllo dell'auto sono qualcosa che pochissime persone nella storia del motorsport hanno avuto. È piuttosto straordinario."
LEGGI DI PIÙ: Max Verstappen critica la F1 'anti-guida' minacciando il ritiro
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