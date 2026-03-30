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Verstappen, socials

Verstappen si arrende a un avversario inaspettato!

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen si arrende a un avversario inaspettato!

Sebbene Max Verstappen avesse preferito voltare pagina sul suo ex compagno di squadra, non ha potuto fare a meno di riconoscere la difesa impeccabile messa in campo da Pierre Gasly, pilota Alpine.

Alla fine, quest’ultimo è riuscito a mantenersi un passo avanti, concludendo la gara a Suzuka al settimo posto. Verstappen era infatti partito domenica mattina da fuori della top dieci, e dopo che la safety car aveva ristabilito l’ordine, l’obiettivo principale del campione olandese era quello di accorciare la distanza con il pilota francese.

Nei venti giri finali, Verstappen si è mantenuto a meno di un secondo da Gasly, ma la solidità della difesa del suo ex compagno ha impedito al tetracampeonato di effettuare il sorpasso.

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Verstappen loda la difesa di Gasly

Verstappen non ha esitato a fare i complimenti a Gasly dopo la gara. In un’intervista a Canal+ ha commentato: "Pierre ha gestito la gara alla perfezione, senza errori e con una seconda metà eccezionale". Nonostante il pilota olandese sia riuscito a tentare il sorpasso in diverse occasioni nell’ultima chicane, Gasly ha saputo recuperare la posizione nella rettilinea finale. "Sono riuscito a superarlo una sola volta, ma lui mi ha subito ripreso lungo il rettilineo. Ho potuto solo sperare in un suo errore, che purtroppo non è arrivato", ha concluso Verstappen.

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