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An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits

McLaren rilascia una dichiarazione in seguito all'indagine su Mercedes

An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits — Foto: © IMAGO x GPFANS

McLaren rilascia una dichiarazione in seguito all'indagine su Mercedes

Il team McLaren, insieme a Mercedes, ha concluso l’analisi dei problemi tecnici che hanno colpito il Gran Premio di Cina.

Ad Shanghai, sia Lando Norris che Oscar Piastri sono stati costretti ad abbandonare la gara a causa di malfunzionamenti elettrici isolati nella centralina di potenza. Con il weekend al Suzuka International Racing Course in Giappone alle porte, la scuderia di Woking assicura di aver individuato le cause e di aver già adottato le misure correttive necessarie.

Durante l’apertura della stagione in Australia e lo sprint successivo in Cina, McLaren ha vissuto un inizio d’anno difficile. A Shanghai la situazione si è aggravata ulteriormente: mentre Piastri, durante il giro di riconoscimento, ha riscontrato problemi nell’ingresso in vettura subito dopo l’inno nazionale, Norris non ha nemmeno avuto la possibilità di mettersi in griglia. In un comunicato ufficiale, il team ha voluto concentrare gli sforzi in vista del Gran Premio del Giappone, confermando che la valutazione congiunta con Mercedes-AMG High Performance Powertrains si è conclusa positivamente.

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Investigazioni congiunte con Mercedes

Negli ultimi giorni McLaren ha intensificato il lavoro per garantire la massima affidabilità delle vetture per il prosieguo della stagione. "Entrambi i piloti affronteranno il prossimo weekend con un supporto ingegneristico rafforzato e maggiori sessioni in simulatore", si legge nel comunicato. L’intero staff, insieme al team HPP, ha adottato le misure necessarie per evitare il ripetersi dei guasti riscontrati a Shanghai, presentandosi a Suzuka pienamente preparato per la sfida.

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Nonostante i problemi si siano manifestati in maniera simultanea, le cause tecniche sono risultate differenti. Nel caso di Norris, dalla box non è stato possibile stabilire la comunicazione con un componente elettrico specifico, mentre al veicolo di Piastri si è verificato un altro guasto che ha impedito l’avviamento. Il comunicato si conclude così: "McLaren arriva sull’iconico circuito di Suzuka con l’obiettivo di dare prova della propria competitività, sfruttando le preziose lezioni apprese durante il periodo a Woking."

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