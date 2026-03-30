La Mercedes indica il VERO scopo della nuova era della F1

Secondo Toto Wolff, responsabile della scuderia Mercedes, la Formula 1 non sta subendo cambiamenti radicali.

L’austriaco sottolinea come ogni Gran Premio si stia vivendo con una carica di intensità e autenticità sempre maggiore, rafforzando così lo spirito competitivo che contraddistingue questo sport.

Negli ultimi tempi il dibattito si è concentrato su una nuova modalità di gara, dove la gestione ottimale delle batterie e l’uso strategico dell’energia elettrica giocano un ruolo decisivo nel determinare le sorti delle corse.

L'articolo continua sotto il video

Un esempio lampante si è avuto in Giappone, dove spettacolari duelli hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. In quella occasione, un pilota riusciva a sorpassare il rivale, solo per vederlo prontamente recuperare il vantaggio in uscita dalla rettilineo.

Questa dinamica, pur incentivando manovre di sorpasso più frequenti, ha diviso le opinioni: alcuni critici affermano che l’approccio, pur innovativo, si discosta dall’essenza tradizionale e dal carattere storico della Formula 1.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Wolff confida nel futuro delle corse nel 2026

Wolff e il suo team sembrano aver trovato la formula giusta, essendo riusciti finora a dominare ogni gara.

L’austriaco nutre la speranza che la FIA non intervenga troppo radicalmente nonostante i vari rumori di cambiamenti imminenti.

In un’intervista a DAZN ha evidenziato che, guardando al 2026, si sta aprendo una nuova era di competizione pura, nella quale il successo risiede nell’abile gestione dell’energia: sapere quando conservarla e quando investirla diventa l’elemento chiave che rende ogni gara ancor più intensa ed emozionante.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato