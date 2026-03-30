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Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Hamilton è cauto riguardo al declino della Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton è cauto riguardo al declino della Ferrari

Lewis Hamilton ha conquistato il suo primo podio con la Ferrari in Cina.

Seven volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton ha dichiarato prima del Gran Premio del Giappone che la Ferrari potrebbe allontanarsi ulteriormente in classifica nel 2026, mentre la McLaren vive un periodo di vera rinascita.

Il team rossonero sembrava consolidato come principale rivale della Mercedes in Australia e in Cina, con Hamilton e Charles Leclerc saliti sul podio in entrambe le gare, mentre l’altro pilota ha concluso al quarto posto in ogni occasione.

Sia Leclerc che Hamilton hanno guidato il giro più veloce in questa stagione, finché non sono stati superati da George Russell e Kimi Antonelli, che hanno mostrato il potere dominante delle loro Mercedes. Il weekend giapponese ha fatto emergere una nuova minaccia nella corsa per conquistare il podio e persino per vincere le gare. Dopo prestazioni poco brillanti in Australia e in Cina, la McLaren ha ritrovato competitività: Piastri, partito dal terzo posto in qualifica, ha ottenuto un secondo in gara, segnando i primi punti stagionali e superando sia i Ferrari sia la Mercedes di Russell.

Se non fosse stato per un periodo di safety car mal coordinato, il pilota avrebbe potuto addirittura celebrare la vittoria, anche se alla fine è stato comodamente superato da Antonelli.

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Hamilton: Abbiamo una grande sfida davanti a noi

Hamilton si è accontentato del sesto posto in Giappone, posizionandosi dietro entrambi i piloti della McLaren, e ha sottolineato come la presenza della scuderia britannica possa diventare una costante durante la stagione. "Hanno decisamente un’auto molto competitiva. Con l’ottimizzazione del motore Mercedes, noi rischiamo di restare indietro", ha dichiarato prima della gara.

"La sfida per colmare il divario è concreta. Il motore è fondamentale, ma almeno per questo weekend il telaio della nostra vettura non è al livello di quello della Mercedes, che risulta anche più agile in curva. Per quanto riguarda le prestazioni pure, dipendiamo in larga parte dal motore. Non è ancora chiaro se si tratti di un turbo più potente, di una maggiore erogazione o di altri fattori, ma presto se ne saprà di più."

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