La Formula 1 è al centro di una controversia per il video SCOMPARSO di Antonelli!
La Formula 1 è al centro di una controversia per il video SCOMPARSO di Antonelli!
Un'altra tempesta per i social media manager della Formula 1.
F1 attribuisce i sospetti sui social a problemi tecnici sorti dopo il Gran Premio del Giappone e alle controversie per le nuove normative previste per il 2026.
La stagione, già complicata sin dagli inizi, ha visto numerosi tifosi esprimere il loro scontento a soli tre Gran Premi. Le critiche principali riguardano il complesso sistema di gestione della batteria, che causa un rallentamento in fasi decisive della gara, tanto che Max Verstappen ha paragonato l’esperienza al pilotare una “Formula E potenziata da steroidi”, alimentando un acceso dibattito tra gli appassionati.
La tensione è salita anche durante il weekend sul celebre circuito di Suzuka, dove il rallentamento dei bolidi in curve iconiche come la leggendaria 130R ha lasciato perplessi spettatori e addetti ai lavori.
Tale fenomeno ha inasprito le polemiche sulle regolamentazioni, facendo emergere il bisogno di maggiori chiarimenti sulla gestione tecnica e suscitando preoccupazioni sulla qualità delle prestazioni in situazioni di alta tensione.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Ritorno in pole di Antonelli e il video incompleto
Un giorno dopo la sessione di qualifiche, l’account ufficiale della Formula 1 su X ha condiviso un video dal cockpit che mostrava il ritorno in pole di Kimi Antonelli. Tuttavia, il filmato risultava incompleto, omettendo alcuni passaggi fondamentali e scatenando l’ira dei fan, i quali hanno interpretato tale mancanza come un tentativo di celare il tanto criticato “super clipping” che aveva influito negativamente sulla velocità nella curva 130R.
F1 attribuisce malfunzionamenti tecnici
In un primo momento era stata inserita una nota informativa per spiegare l’incompletezza del video, ma l’avviso è stato rapidamente rimosso. La Formula 1 ha successivamente dichiarato che un malfunzionamento della telecamera a bordo di Kimi, verificatosi durante il giro in questione, ha impedito la registrazione completa della performance. Questa spiegazione non ha però placato le critiche, con i tifosi che continuano a esprimere il proprio dissenso per quello che percepiscono come un pregiudizio nelle nuove regole tecniche.
Una stagione complicata per la F1
La controversia attuale si inserisce in una serie di eventi che hanno segnato una stagione tumultuosa per la Formula 1. Dopo il Gran Premio dell’Australia, si era innescato un ulteriore dibattito a seguito della rimozione automatica di alcuni commenti dei fan, cosa che molti hanno interpretato come censura. La F1 ha difeso il sistema, spiegandolo come un filtro automatizzato basato sull’intelligenza artificiale per eliminare messaggi offensivi. Inoltre, la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, a causa del conflitto in Medio Oriente, ha creato un intervallo di oltre un mese prima dell’attesissimo Gran Premio di Miami, previsto per il 3 maggio.
Con tifosi in fermento, Max Verstappen che mette in discussione il proprio futuro in gara e Carlos Sainz che critica nuovamente le nuove norme dopo il controverso incidente di Ollie Bearman a Suzuka, l’attesa è alta per vedere se il prossimo evento in South Florida saprà riportare elementi di maggiore equilibrio e spettacolo nelle gare.
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