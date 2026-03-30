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Max Verstappen at Suzuka

ULTIME NOTIZIE! Verstappen sta valutando il ritiro dalla Formula 1.

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO

ULTIME NOTIZIE! Verstappen sta valutando il ritiro dalla Formula 1.

Max Verstappen al momento non si diverte in Formula 1, ma potrebbe davvero stare pensando al ritiro?

Il quattro volte campione Max Verstappen starebbe valutando un possibile ritiro dalla Formula 1, secondo quanto riportato dalla stampa olandese.

Le sue critiche non riguardano soltanto il rallentamento della Red Bull – aspetto fastidioso per molti – ma soprattutto il nuovo assetto competitivo che entrerà in vigore dal 2026. Invece di affidarsi esclusivamente alla pura velocità, i piloti saranno chiamati a impiegare tattiche inedite, una svolta radicale che sta già facendo discutere l’intero mondo del motorsport.

In questo nuovo scenario, i concorrenti dovranno sperimentare manovre come allentare l’acceleratore in alcune curve o ricorrere al cosiddetto “super clipping”. Verstappen ha definito tali strategie artificiali, arrivando persino a paragonarle a un’esperienza da Mario Kart, provocando una valanga di meme sui social. Le crescenti perplessità sollevate dal pilota fanno sorgere il dubbio: tali modifiche riusciranno a migliorare il livello delle gare o rischiano di alterarne l’essenza?

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Verstappen dopo Suzuka: La situazione non è molto sana

Dopo il Gran Premio del Giappone, dove si è classificato ottavo, Verstappen ha riflettuto apertamente sul suo futuro durante un’intervista alla BBC, ammettendo: “Per vincere è essenziale divertirsi in quello che fai, prima di darti completamente da investire.

Anche se sono al massimo in pista, questa pressione estrema non mi permette più di godermi le gare.” Ha poi aggiunto: “Chiunque potrebbe pensare che, dopo tutti i titoli e le vittorie, lamentarsi per un’auto che non rende come una volta sia ingiustificato, ma io la vedo in maniera diversa.”

Il pilota ha svelato anche altri progetti che lo entusiasmano, come gareggiare in GT3 e creare una propria squadra in quella categoria, ambizioni che intende realizzare nei prossimi anni. Pur riconoscendo che la sua carriera è costellata da sfide continue, ammette che arrivare a questo bivio rappresenta un duro colpo, anche se è certo di saper affrontare ciò che verrà:

“Non c’è motivo di provare pietà per me, starò bene.” Se le auto dovessero rimanere in questo stato di transizione, il futuro della Formula 1 potrebbe riservare importanti cambiamenti sia per la Red Bull che per tutta l’élite della competizione.

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