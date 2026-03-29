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Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

La Mercedes trova un aspetto PEGGIORE nella vittoria di Kimi Antonelli in Giappone

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO

La Mercedes trova un aspetto PEGGIORE nella vittoria di Kimi Antonelli in Giappone

Andrea "Kimi" Antonelli è stato il primo a tagliare il traguardo in Giappone, partendo dalla pole position, ma la sua vittoria è stata tutt'altro che scontata. Fin dall'inizio, la gara del pilota italiano ha rischiato di sgretolarsi, un aspetto che Toto Wolff non ha esitato a sottolineare subito dopo la gara.

La seconda vittoria stagionale è senza dubbio motivo di orgoglio per il giovane pilota. Ciononostante, Wolff non ha perso l'occasione per commentare l'incerta partenza: "Kimi ha disputato un'ottima gara dopo una brutta partenza. Forse dovrebbe tornare alle lezioni di guida per perfezionare il controllo della frizione. Siamo stati fortunati con la safety car, che gli ha permesso di rimanere in pista un po' più a lungo. La fortuna ha giocato un ruolo chiave", ha commentato.

Antonelli è partito dalla pole position nel Gran Premio del Giappone, il che avrebbe potuto far pensare a una vittoria scontata. Tuttavia, la partenza si è rivelata tutt'altro che agevole. L'italiano è rimasto indietro persino rispetto al compagno di squadra, alle Ferrari e alle McLaren, mettendo in dubbio le sue ambizioni di conquistare la seconda vittoria consecutiva.

In quel momento, un colpo di fortuna fece la differenza: a metà gara, Oliver Bearman fu vittima di un grave incidente, lasciando Antonelli tra i pochi piloti a tagliare il traguardo tra i primi sei, proprio come aveva fatto il suo compagno di squadra George Russell un giro prima.

Correlato: Kimi Antonelli RISPONDE SINCERAMENTE alla domanda se ha vinto il GP del Giappone per fortuna

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

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