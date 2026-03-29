Charles Leclerc SMASCHERA IL PEGGIORE problema della Ferrari nella lotta per il titolo
Charles Leclerc SMASCHERA IL PEGGIORE problema della Ferrari nella lotta per il titolo
Charles Leclerc ha evidenziato l’ostacolo principale per la Ferrari nella corsa al campionato 2026 contro la Mercedes.
Dopo essersi piazzato terzo al Gran Premio del Giappone, il pilota monegasco ha commentato le differenze all’interno della Scuderia rispetto ai principali rivali in griglia. A seguito della gara a Suzuka, Leclerc ha dichiarato: "Per ora, Mercedes guida e anche la McLaren ha registrato notevoli miglioramenti, ma questo campionato si deciderà in base alla qualità dello sviluppo tecnico.
"L’intero team lavora senza sosta e, come accadrà a Miami, disporremo di una vettura decisamente nuova, rendendo fondamentale partire con il piede giusto. Il comparto motore è senza dubbio l’area in cui incontriamo maggiori difficoltà rispetto a Mercedes, anche se non è l’unico problema.
"Oggi ho faticato a trovare il ritmo ideale, in parte a causa del notevole salto in avanti della McLaren e di un intervento dello safety car intervenuto nel momento sbagliato. In fin dei conti, queste situazioni capitano e ho cercato di canalizzare la frustrazione per la neutralizzazione della gara, dando il massimo non appena scatta il Gran Premio.
"Con le gomme dure il riscaldamento richiede più tempo, ma complessivamente il risultato non è stato male: un terzo posto è il risultato di cui ho bisogno mentre aspetto di avere un giorno la vettura migliore."
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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP del Giappone?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 2026. Kimi Antonelli si è laureato campione in Giappone, diventando il pilota più giovane a guidare il Campionato del Mondo di Formula 1.
Antonelli è partito dalla pole position a Suzuka, ma un errore alla partenza gli è costato diverse posizioni. Mentre il suo compagno di squadra George Russell lottava per la testa della corsa, l'ingresso della safety car a causa dell'incidente di Oliver Bearman ha complicato la situazione del britannico.
Russell è rientrato ai box per il cambio gomme, permettendo ad Antonelli di approfittare di un pit stop gratuito. Poco dopo, ha superato Oscar Piastri e si è allontanato dal resto del gruppo. Consulta la classifica completa qui sotto dopo il GP del Giappone.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|Kimi Antonelli
|72
|2
|George Russell
|63
|3
|Charles Leclerc
|49
|4
|Lewis Hamilton
|41
|5
|Lando Norris
|25
|6
|Oscar Piastri
|21
|7
|Oliver Bearman
|17
|8
|Pierre Gasly
|15
|9
|Max Verstappen
|12
|10
|Liam Lawson
|10
|11
|Arvid Lindblad
|4
|12
|Isack Hadjar
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Carlos Sainz
|2
|15
|Esteban Ocon
|1
|16
|Franco Colapinto
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
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