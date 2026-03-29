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Lewis Hamilton at Suzuka

Lewis Hamilton, PROFONDAMENTE DELUSO dopo la gara con la Ferrari

Lewis Hamilton at Suzuka — Foto: © IMAGO

Lewis Hamilton, PROFONDAMENTE DELUSO dopo la gara con la Ferrari

Lewis Hamilton non è soddisfatto dell'andamento del Gran Premio del Giappone. Il sette volte campione del mondo si è qualificato e ha concluso la gara in sesta posizione, nonostante si aspettasse prestazioni ben migliori.

Secondo il pilota britannico, la monoposto aveva ben altro da offrire, ma in momenti cruciali è mancata la potenza necessaria per brillare. Il compagno di squadra Charles Leclerc, invece, è riuscito a salire sul podio, mentre Hamilton ha dovuto accontentarsi del sesto posto.

La differenza di ritmo tra i due ha aumentato la frustrazione dell’inglese, il quale ha ammesso: "Non lo so. Davvero, non lo so". Ha spiegato di aver spinto al massimo e di aver seguito la strategia della gara, ma la mancanza di potenza ha compromesso un potenziale risultato migliore, facendo svanire anche una posizione temporanea di terzo posto.

Nonostante qualche punto prezioso raccolto, il pilota ha evidenziato come, durante la seconda fase della gara, la carenza di potenza abbia annullato le sue possibilità. Già in partenza, dove la Ferrari solitamente si distingue, Hamilton non è riuscito a tenere il passo dei rivali, a differenza di Leclerc. Questo inconveniente sarà sicuramente un aspetto da rivedere per il team nelle prossime gare.

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La Mercedes rimane al primo posto dopo la vittoria di Kimi Antonelli a Suzuka, con la Ferrari subito dietro in seconda posizione. Alle loro spalle, McLaren e Haas occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.

L'Alpine, grazie a Pierre Gasly e Franco Colapinto, è in quinta posizione. La Red Bull, nel bel mezzo di una crisi di prestazioni, ha solo 16 punti ed è a pari punti con la scuderia francese dopo la gara in Giappone.

La Racing Bull, con giovani piloti come Liam Lawson e Arvid Lindblad, è in settima posizione davanti all'Audi di Gabriel Bortoleto e alla Williams di Carlos Sainz. La Cadillac di Sergio Pérez è davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso.

1Mercedes135 2Ferrari90 3McLaren46 4Haas18 5Alpine16 6Red Bull16 7Corse Bulls14 8Audi2 9Williams2 10Cadillac0 11Aston Martin0

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