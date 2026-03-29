Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio del Giappone? Posizioni, variazioni e punti
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio del Giappone? Posizioni, variazioni e punti
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.
Durante l’evento, Kimi Antonelli ha dominato il weekend giapponese, diventando il pilota più giovane a guidare il campionato mondiale. Partito dalla pole a Suzuka, ha subito perso alcune posizioni a causa di un errore in partenza, ma la sua determinazione e le sue doti in gara lo hanno portato a risalire e a consolidare il comando.
Antonelli ha sfruttato al meglio il vantaggio di un pit stop gratuito, frutto del cambio gomme di George Russell, impegnato nel tentativo di mantenere la leadership. Nel frattempo, l’arrivo della safety car ha complicato le cose per il britannico, costringendolo a fermarsi per rinnovare le gomme, mentre Antonelli, con un tempismo impeccabile, ha superato Oscar Piastri allontanandosi dal resto del gruppo.
Con la tensione in pista che si faceva sempre più palpabile sin dai primi giri, vi presentiamo ora la classifica completa che riflette una corsa ricca di colpi di scena e decisioni decisive.
Come va il Campionato Piloti dopo il GP del Giappone?
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|Kimi Antonelli
|72
|2
|George Russell
|63
|3
|Charles Leclerc
|49
|4
|Lewis Hamilton
|41
|5
|Lando Norris
|25
|6
|Oscar Piastri
|21
|7
|Oliver Bearman
|17
|8
|Pierre Gasly
|15
|9
|Max Verstappen
|12
|10
|Liam Lawson
|10
|11
|Arvid Lindblad
|4
|12
|Isack Hadjar
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Carlos Sainz
|2
|15
|Esteban Ocon
|1
|16
|Franco Colapinto
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
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Cosa è successo al GP del Giappone?
Il via del Gran Premio del Giappone ha subito un leggero ritardo a causa di un grave incidente nella Porsche SuperCup poco prima della partenza. Appena i semafori sono passati al verde, Oscar Piastri ha eseguito una partenza impeccabile, superando i bolidi Mercedes, mentre la McLaren si è imposta temporaneamente in testa. Non molto tempo dopo, Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto, sorpassando sia George Russell che Kimi Antonelli, contribuendo a definire una formazione di gara ricca di sorprese.
Nonostante Antonelli sia sceso temporaneamente fino a sesta posizione, ha velocemente riconquistato terreno, superando perfino Lewis Hamilton. Max Verstappen, con un’ottima partenza, ha guadagnato due posizioni per posizionarsi subito dopo il Racing Point di Lindblad, pur faticando a tenere il ritmo dei leader. Nelle prime curve si sono definiti due gruppi: uno guidato da Russell in lotta con Piastri, e un altro capeggiato da Leclerc insieme a Norris e Antonelli. Le battaglie dirette sono state contenute e, sebbene Russell avesse brevemente preso il comando, il pilota australiano ha presto riconquistato la posizione grazie alla sua potenza in rettilineo.
Successivamente, le prime soste ai box sono state strategicamente decise da Piastri, Leclerc, Norris e persino da Russell, scelta che si è rivelata svantaggiosa per quest’ultimo. Durante il giro 22, un grave incidente ha costretto l’intervento della safety car, offrendo a diversi piloti, incluso Verstappen, l’opportunità di un pit stop a costo zero. Russell, che aveva appena effettuato il cambio gomme, è stato penalizzato, retrocedendo alla terza posizione dietro Antonelli e Piastri. Nella fase finale della gara, Antonelli si è distaccato definitivamente dalla concorrenza per assicurarsi la vittoria, mentre Russell ha tentato invano di conquistare un posto sul podio a spese di Leclerc, il quale ha difeso con decisione il suo meritato piazzamento.
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