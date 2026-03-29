Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio del Giappone? Tutte le posizioni
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio del Giappone? Tutte le posizioni
GPFans ti presenta la classifica aggiornata del Campionato Costruttori, a seguito del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.
Mercedes guida la classifica, seguita da Ferrari al secondo posto, mentre McLaren e Haas si contendono rispettivamente il terzo e il quarto posto. Alpine, grazie alle prestazioni di Pierre Gasly e Franco Colapinto, si posiziona al quinto posto, mentre Red Bull, alle prese con una crisi di rendimento, totalizza appena 16 punti,
in pari merito con la scuderia francese. Racing Bulls, affidata ai giovani talenti Liam Lawson e Arvid Lindblad, si piazza al settimo, preceduta da Audi di Gabriel Bortoleto e Williams di Carlos Sainz. Infine, Cadillac di Checo Pérez si posiziona davanti ad Aston Martin e Fernando Alonso.
|Pos.
|Scuderia
|Punti
|1
|Mercedes
|135
|2
|Ferrari
|90
|3
|McLaren
|46
|4
|Haas
|18
|5
|Alpine
|16
|6
|Red Bull
|16
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Audi
|2
|9
|Williams
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP del Giappone?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 2026. Kimi Antonelli si è laureato campione in Giappone, diventando il pilota più giovane a guidare il Campionato del Mondo di Formula 1.
Antonelli è partito dalla pole position a Suzuka, ma un errore alla partenza gli è costato diverse posizioni. Mentre il suo compagno di squadra George Russell lottava per la testa della corsa, l'ingresso della safety car a causa dell'incidente di Oliver Bearman ha complicato la situazione del britannico.
Russell è rientrato ai box per il cambio gomme, permettendo ad Antonelli di approfittare di un pit stop gratuito. Poco dopo, ha superato Oscar Piastri e si è allontanato dal resto del gruppo. Consulta la classifica completa qui sotto dopo il GP del Giappone.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|Kimi Antonelli
|72
|2
|George Russell
|63
|3
|Charles Leclerc
|49
|4
|Lewis Hamilton
|41
|5
|Lando Norris
|25
|6
|Oscar Piastri
|21
|7
|Oliver Bearman
|17
|8
|Pierre Gasly
|15
|9
|Max Verstappen
|12
|10
|Liam Lawson
|10
|11
|Arvid Lindblad
|4
|12
|Isack Hadjar
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Carlos Sainz
|2
|15
|Esteban Ocon
|1
|16
|Franco Colapinto
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
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