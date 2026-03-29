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Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026

F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes

Andrea Kimi Antonelli è uno dei piloti più giovani della Formula 1; tuttavia, è riuscito a infrangere diversi record sin dal suo debutto nel 2015.

Dopo il Gran Premio del Giappone del 2016, Kimi Antonelli ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, e i punti ottenuti gli hanno permesso di diventare il più giovane leader del Campionato del Mondo Piloti nella storia.

All'inizio del Campionato del Mondo 2016, Antonelli ha ottenuto la pole position per il Gran Premio di Cina, diventando il più giovane poleman nella storia della Formula 1.

Kimi ha poi vinto la gara, diventando il più giovane pilota a trasformare una pole position in una vittoria e il secondo più giovane a vincere in F1, dopo Max Verstappen. Inoltre, ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da 20 anni per un pilota italiano in Formula 1, l'ultima delle quali risaliva al 2006.

Il pilota della Mercedes ha concluso il Campionato del Mondo 2025 al settimo posto con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente. È diventato anche il pilota più giovane a ottenere una pole position in qualsiasi formato, a condurre una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.

Correlato: GP del Giappone: Rimonta INCREDIBILE di Antonelli verso la vittoria e podio per Leclerc

Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren ha preso il comando e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonostante Antonelli sia scivolato in sesta posizione, si è presto ripreso, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della Racing Bull di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa alla corsa. Russell lottò con Piastri per la testa della corsa, mentre Leclerc guidava un gruppo che includeva Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense furono rare. Russell prese brevemente il comando, ma su un rettilineo l'australiano sfruttò la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, risalì fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell effettuarono i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al 22° giro, Bearman fu coinvolto in un grave incidente, che causò l'ingresso della safety car.

La safety car permise a diversi piloti, tra cui Verstappen, di sfruttare un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, vide le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico fu costretto a retrocedere in terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano prese il comando e seppe calcolare alla perfezione il suo pit stop per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell perse una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è staccato dal resto del gruppo e si è concentrato sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha cercato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Così, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2Oscar Piastri
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Liam Lawson
10Esteban Ocon
11Nico Hulkenberg
12Isack Hadjar
13Gabriel Bortoleto
14Arvid Lindblad
15Carlos Sainz
16Franco Colapinto
17Sergio Pérez
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Alex Albon
21Lance Stroll
22Oliver Bearman

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