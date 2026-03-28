Andrea Kimi Antonelli ha lanciato una sfida audace agli altri piloti in vista del prossimo Gran Premio del Giappone.

Il pilota italiano, fresco di pole position in qualifica, ha voluto dimostrare determinazione non solo battendo il compagno di squadra Mercedes e rivale per il campionato, George Russell, ma anche annunciando le sue ambizioni per la gara di domenica.

Dopo la qualifica, Antonelli ha spiegato il segreto del suo successo: “Il mio vantaggio in qualifica e la mia costanza nel settore tre derivano da tre sessioni di prove libere impeccabili, durante le quali ho potuto crescere costantemente.

L'articolo continua sotto il video

"Il weekend in Cina mi ha reso ancor più concentrato, soprattutto nella partenza, dove ho finalmente registrato un inizio soddisfacente. Domani, i nervi saranno inevitabilmente lì, ma sono contento di trovarmi nella posizione migliore possibile.

"Cercherò di partire in maniera corretta, puntando a conquistare la prima curva senza esagerare e a mantenere un’ottima strategia per tutta la gara.”

Correlato: Attenzione Mercedes: la Ferrari assicura che CAMBIERÀ la F1 2026 molto presto

Cosa è successo in qualifica al Gran Premio del Giappone?

Kimi Antonelli ha superato George Russell nella lotta per la pole del Gran Premio del Giappone 2026, distaccandolo di 0,298 secondi. Il pilota italiano ha dimostrato grande determinazione, posizionandosi in testa alla griglia, mentre tra i Mercedes si è distinto Oscar Piastri, seguito da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Pierre Gasly si è classificato al settimo posto, superando altri contendenti come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Nella Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll; in seguito, Carlos Sainz e Franco Colapinto non sono riusciti ad accedere al Top 10, insieme a Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon che non sono riusciti a proseguire nella lotta per la pole.

GP di Giappone 2026: Classifica

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Isack Hadjar 9 Gabriel Bortoleto 10 Arvid Lindblad 11 Max Verstappen 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Liam Lawson 15 Franco Colapinto 16 Carlos Sainz 17 Alex Albon 18 Oliver Bearman 19 Sergio Pérez 20 Valtteri Bottas 21 Fernando Alonso 22 Lance Stroll

Correlato