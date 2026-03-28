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Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop

Kimi Antonelli lancia una sfida audace a George Russell per il GP del Giappone

Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop — Foto: © IMAGO

Kimi Antonelli lancia una sfida audace a George Russell per il GP del Giappone

Andrea Kimi Antonelli ha lanciato una sfida audace agli altri piloti in vista del prossimo Gran Premio del Giappone.

Il pilota italiano, fresco di pole position in qualifica, ha voluto dimostrare determinazione non solo battendo il compagno di squadra Mercedes e rivale per il campionato, George Russell, ma anche annunciando le sue ambizioni per la gara di domenica.

Dopo la qualifica, Antonelli ha spiegato il segreto del suo successo: “Il mio vantaggio in qualifica e la mia costanza nel settore tre derivano da tre sessioni di prove libere impeccabili, durante le quali ho potuto crescere costantemente.

"Il weekend in Cina mi ha reso ancor più concentrato, soprattutto nella partenza, dove ho finalmente registrato un inizio soddisfacente. Domani, i nervi saranno inevitabilmente lì, ma sono contento di trovarmi nella posizione migliore possibile.

"Cercherò di partire in maniera corretta, puntando a conquistare la prima curva senza esagerare e a mantenere un’ottima strategia per tutta la gara.”

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Cosa è successo in qualifica al Gran Premio del Giappone?

Kimi Antonelli ha superato George Russell nella lotta per la pole del Gran Premio del Giappone 2026, distaccandolo di 0,298 secondi. Il pilota italiano ha dimostrato grande determinazione, posizionandosi in testa alla griglia, mentre tra i Mercedes si è distinto Oscar Piastri, seguito da Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Pierre Gasly si è classificato al settimo posto, superando altri contendenti come Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Nella Q1 sono stati eliminati Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll; in seguito, Carlos Sainz e Franco Colapinto non sono riusciti ad accedere al Top 10, insieme a Max Verstappen, Liam Lawson ed Esteban Ocon che non sono riusciti a proseguire nella lotta per la pole.

GP di Giappone 2026: Classifica

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Isack Hadjar
9Gabriel Bortoleto
10Arvid Lindblad
11Max Verstappen
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Liam Lawson
15Franco Colapinto
16Carlos Sainz
17Alex Albon
18Oliver Bearman
19Sergio Pérez
20Valtteri Bottas
21Fernando Alonso
22Lance Stroll

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