Lewis Hamilton conferma una notizia terribile per Ferrari

Lewis Hamilton ha annunciato brutte notizie per Sergio Pérez e per Cadillac, preannunciando difficoltà per il resto della stagione 2026 di Formula 1.

Dopo la sessione di qualifiche in Giappone, il sette volte campione del mondo ha sottolineato il divario esistente tra il motore Mercedes, utilizzato anche da piloti come Franco Colapinto, e il motore Ferrari, adottato da Checo e dal team Cadillac.

Questo ha dichiarato Hamilton ai giornalisti presenti a Suzuka: "Sembra che la McLaren abbia fatto un notevole passo avanti. Naturalmente, dispongono di motori Mercedes decisamente superiori rispetto ai nostri al momento e abbiamo davanti un compito davvero arduo.

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"Che si tratti di migliorare di sette o otto decimi, o anche di ottenere un margine di due, tre o quattro decimi, la strada per colmare questo gap è ancora lunga e richiederà uno sforzo collettivo eccezionale. Non sono sicuro se riusciremo a salire sul podio, ma il nostro ritmo in gara è stato molto buono".

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Quale motore utilizzerà ogni team nella Formula 1 2026?

La massima categoria del motorsport non è solo una sfida tra piloti, ma anche una competizione che mette in gioco ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale, sostenuti da investimenti multimilionari.

Notevoli differenze emergono tra le squadre, sia per struttura che per i partner industriali e il patrimonio storico accumulato in altre categorie. Di conseguenza, scuderie meno blasonate come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams, che collaborano con Mercedes, si affidano a partner per condividere motore, cambio e altri componenti, seguendo le direttive estremamente rigide della FIA.

GPFans presenta una dettagliata panoramica dei motori utilizzati dalle monoposto nella griglia del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.

Chi produce i motori per ciascun team di Formula 1 nel 2026? Costruttore del motore Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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