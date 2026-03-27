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Mercedes sta nascondendo deliberatamente informazioni ai suoi clienti? La risposta di McLaren

f1 2025, james vowles, fred vasseur, toto wolff, andrea stella, jonathan wheatley, graphic — Foto: © IMAGO

Mercedes sta nascondendo deliberatamente informazioni ai suoi clienti? La risposta di McLaren

McLaren affronta una nuova stagione, ma non senza sfide. Il direttore della scuderia,

Andrea Stella, ha illustrato i dettagli della collaborazione in corso con Mercedes, fornitore dei motori. Nonostante un inizio difficile, Stella è convinto che la situazione non derivi da una mancanza di trasparenza da parte del produttore tedesco, dubbio che lui stesso aveva già espresso in precedenza.

La stagione di quest'anno non ha preso il via come sperato per la squadra britannica. Dopo aver conquistato il campionato mondiale insieme a Lando Norris l'anno scorso, il team ha raccolto soltanto diciotto punti nelle prime gare.

Nel weekend tenutosi in Giappone, finalizzato a invertire il trend negativo, il direttore ha sottolineato che integrare il motore Mercedes nel MCL40 richiede principalmente tempo.

La tempistica: la principale sfida

Stella ha spiegato come la consegna posticipata del nuovo monoplaza abbia costretto il team a recuperare il ritardo nell'integrazione del motore. "La sfida più importante in qualità di team cliente è stata rispettare le scadenze prefissate. Si è trattato di un programma a ritmi serrati, che ha richiesto un rapido adattamento da parte di tutte le scuderie. La consegna del MCL40 si è protratta fino all'ultimo momento, e lo stesso è avvenuto per i produttori dei motori", ha affermato.

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Senza ritardi nella comunicazione

Solo di recente, Stella aveva messo in discussione l’apertura di Mercedes nel condividere le informazioni sul motore, alimentando i rumors secondo cui la squadra tedesca avrebbe potuto testare una configurazione diversa prima dei team clienti. Oggi il direttore chiarisce: "È del tutto normale riscontrare qualche difficoltà iniziale; insieme agli ingegneri di HPP stiamo imparando a sfruttare appieno il potenziale del motore. Le informazioni vengono condivise in maniera completa e fluida."

Fiducia nella collaborazione

L’esperienza degli ultimi due anni conferma che le attuali difficoltà sono soltanto temporanee. La sinergia tra la scuderia di Woking e i motori di Brixworth ha rappresentato la chiave del successo nelle stagioni passate. "Il nostro rapporto con HPP e i nostri ingegneri è eccezionale. Dopo aver conquistato tre campionati mondiali negli ultimi due anni, la nostra collaborazione è solida. Adesso tutto ciò che serve è recuperare il tempo perduto", ha dichiarato Stella.

Ottimismo per il prosieguo della stagione

Nonostante episodi deludenti come il doppio ritiro in Cina e la recente perdita idraulica di Norris durante la prima sessione libera a Suzuka, permangono ragioni per essere ottimisti. Il team sta lavorando intensamente per implementare una serie di miglioramenti, tra cui un importante pacchetto di aggiornamenti in vista del Gran Premio di Miami, con l’obiettivo di ridurre il divario sul leader, Mercedes. "Restiamo molto fiduciosi, perché siamo convinti di essere vicini a sfruttare appieno il potenziale del motore", ha concluso Stella.

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25 marzo 2026 22:00
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