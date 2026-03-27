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Verstappen with Viaplay

Verstappen ha faticato nelle FP2 in Giappone, Piastri è stato il PIÙ VELOCE

Verstappen with Viaplay — Foto: © IMAGO

Verstappen ha faticato nelle FP2 in Giappone, Piastri è stato il PIÙ VELOCE

Oscar Piastri ha chiuso la seconda sessione di prove libere per il Gran Premio del Giappone imponendosi come il pilota più veloce con un tempo di 1:30.133, superando Kimi Antonelli e George Russell, mentre Max Verstappen si è fermato al decimo posto.

La sessione è iniziata alle 07:00 ora olandese, corrispondenti alle 15:00 locali, e a Suzuka George Russell aveva appena impostato un tempo di 1:31.666, superando di soli 0,026 secondi il compagno Antonelli. Verstappen, invece, ha perso quasi 0,8 secondi piazzandosi al settimo posto, in condizioni di clima fresco: 17 gradi in ambiente e 33 sulla pista, ideali per una giornata dinamica.

Tempi rapidi nella fase iniziale

Non appena la pista è stata liberata, molti piloti hanno approfittato della situazione. Lewis Hamilton, che aveva chiuso il VT1 al sesto posto, si è subito diretto verso il centro del tracciato per cercare di migliorare i suoi tempi; anche Verstappen e Isack Hadjar hanno colto l'opportunità. Il pilota franco-algerino ha segnato 1:32.625 sulla mescola dura, con Verstappen distaccato di oltre due decimi.

Dopo i primi 15 minuti, Charles Leclerc guidava la classifica con un 1:31.019, seguito da Piastri (1:31.067), Antonelli (1:31.174), Russell (1:31.401) e Hamilton (1:31.543). Nel frattempo, la Williams di Alexander Albon ha subito una breve interruzione, anche se il pilota si è rapidamente ripreso con alcuni aggiustamenti.

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Verstappen resta indietro e Norris affronta problemi

Nel secondo quarto della sessione l’atmosfera si è fatta più tranquilla, con numerosi team intenti ad apportare modifiche in box. Con soli 30 minuti rimasti, Piastri ha ripreso il comando, registrando il giro più veloce sulla mescola morbida a 1:30.133, lasciando indietro Antonelli e Russell.

A quel punto quasi tutti i piloti avevano provato la mescola rossa, mentre la RB22 di Verstappen ha faticato in queste condizioni: il tetracampeggione, ostacolato due volte dal traffico, ha coperto un giro a 1:31.509 rimanendo notevolmente indietro. Anche Lando Norris ha incontrato problemi, poiché la sua McLaren ha manifestato evidenti difficoltà di accelerazione subito dopo l’uscita dal box.

Nell’ultima mezz’ora della sessione, i piloti si sono lanciati con determinazione nei giri di qualificazione, anche se non tutti sono riusciti a migliorare i propri tempi. Al termine della prova, Piastri si è assicurato la prima posizione con 1:30.133, seguito da Antonelli (1:30.225), Russell (1:30.338), Norris (1:30.649) e Leclerc (1:30.846), mentre Verstappen ha chiuso al nono posto. La classifica completa verrà pubblicata a breve.

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