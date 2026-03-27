ESCLUSIVA: Hamilton potrebbe seguire le orme di Verstappen e firmare per la GT3?

Il noto esperto del Nürburgring, Mischa Charoudin, ha dichiarato che l’entusiasmo crescente di Max Verstappen per la Nordschleife rappresenta un importante impulso per il circuito, capace di ispirare anche altre figure della Formula 1 ad intraprendere un percorso simile.

Con una lunga esperienza sulle piste e avendo vissuto nei Paesi Bassi, Charoudin ha spiegato a GPFans che l’impegno del pilota ha innescato quella che egli definisce una “terza ondata” di attenzione per questo storico tracciato.

Questo slancio è risultato particolarmente evidente lo scorso weekend, durante il NLS2, quando Verstappen ha offerto una prestazione straordinaria che ha ulteriormente accresciuto il prestigio delle competizioni sulla Nordschleife.

Il quattro volte campione ha conquistato la pole position nella sessione mattutina di sabato e ha guidato il suo team fino al primo posto, dopo una battaglia serrata con Christopher Haase. Pur essendo il team squalificato per aver superato il numero consentito di cambi gomme, Charoudin sottolinea come la dedizione del pilota olandese rappresenti di per sé una grande vittoria.

Sabine Schmitz e l'inizio del boom di popolarità

Da tempo osservatore attento del circuito, Charoudin individua tre momenti chiave nella storia del Nürburgring. Il primo di questi avvenne quando Sabine Schmitz fece scalpore grazie a quella memorabile volta a bordo di un Ford Transit, un episodio che Top Gear rese celebre. In quegli anni il circuito veniva utilizzato in maniera del tutto ordinaria: era possibile guidare, parcheggiare e persino organizzare un picnic, come se si trattasse di una comune autostrada a pedaggio, fino a quando quell’iniziativa inaspettata gli conferì fama mondiale.

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Verstappen attira nuovo pubblico alla Nordschleife

Il secondo slancio è stato trainato dall’effetto virale dei social media. Verso la fine del decennio scorso, una marea di video che mostravano incidenti sul tracciato contribuì a incrementare notevolmente l’interesse per il Nürburgring. L’arrivo di Verstappen ha fatto da catalizzatore, tanto che lo scorso anno la domanda di noleggio auto e prenotazioni alberghiere ha registrato un’impennata, permettendo a molti di scoprire, per la prima volta, le meraviglie di questo circuito. Per Charoudin, l’impegno e la passione del pilota sono motivo di grande entusiasmo, sia dal punto di vista sportivo sia da quello imprenditoriale.

Il quattro volte campione resta umile

Nonostante i numerosi successi internazionali, Verstappen si distingue per la sua straordinaria umiltà in pista. Charoudin rimane colpito dalla sua naturale spontaneità e dalla capacità di relazionarsi come se fosse uno fra noi, offrendo anche opportunità a piloti emergenti che altrimenti potrebbero avere meno possibilità di brillare. Questo approccio, lontano da ogni forma di arroganza, contribuisce a creare un ambiente competitivo e stimolante che valorizza la crescita e l’evoluzione dei nuovi talenti nel panorama della Formula 1.

Hamilton potrebbe essere un'ottima aggiunta

Già affermatosi sul circuito tedesco, la presenza di Verstappen ha aperto nuove prospettive per rivalità che arricchiranno ulteriormente le competizioni. In una nota ironica, Charoudin ha suggerito che forse sarebbe il momento di aggiungere Hamilton alla mischia, immaginando lo scenario di vederlo sfidare in Ferrari su questo tracciato. Con tono più serio, ha avanzato l’idea di creare una categoria esclusiva per piloti di Formula 1, con una classe SP9 F1 dedicata, che si affiancherebbe alle attuali categorie SP9 Pro e Pro-Am, garantendo così maggior spazio alle superstelle del motorsport.

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