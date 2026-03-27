la Mercedes domina, la Ferrari perde terreno nelle FP1 del GP del Giappone

La prima sessione di prove al Gran Premio del Giappone ha riservato poche sorprese: la Mercedes, superati i problemi legati all'aerodinamica attiva, si è confermata dominante occupando le prime due posizioni dopo un'ora di giri.

In assenza di una sprint race questo weekend, le squadre hanno avuto tre ore per familiarizzare con il tracciato impegnativo di Suzuka.

La McLaren, che dopo una domenica disastrosa in Cina aveva visto entrambe le vetture ferme, ha colto l'opportunità registrando i terzi e quarti tempi migliori, mentre la Ferrari si è posizionata subito dietro gli attuali campioni costruttori e Max Verstappen ha faticato, concludendo al settimo posto.

L'articolo continua sotto il video

La giornata si è svolta come previsto, se non per alcuni piccoli incidenti. Alex Albon ha sfiorato delicatamente una barriera, mentre Liam Lawson ha mostrato un ritmo altalenante in certi momenti.

Negli ultimi minuti l'atmosfera si è inasprita quando Albon ha urtato il lato del Cadillac di Sergio Pérez nell'ultima chicana, a causa del mancato rilevamento del Williams in avvicinamento dall'interno. Nel frattempo, Fernando Alonso ha scelto di affidare la sessione ai box, cedendo il volante a Jak Crawford, che ha fatto brillare l'Aston Martin in un'atmosfera decisamente diversa.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Come si è conclusa la FP1 del Gran Premio del Giappone 2026?

1. George Russell [Mercedes] - 1:31.666 sec 2. Kimi Antonelli [Mercedes] - +0.026 sec 3. Oscar Piastri [McLaren] - +0.132 sec 4. Lando Norris [McLaren] - +0.199 sec 5. Charles Leclerc [Ferrari] - +0.289 sec 6. Lewis Hamilton [Ferrari] - +0.374 sec 7. Max Verstappen [Red Bull] - +0.791 sec 8. Liam Lawson [Racing Bulls] - +0.863 sec 9. Esteban Ocon [Haas] - +0.935 sec 10. Arvid Lindblad [Racing Bulls] - +0.999 sec 11. Gabriel Bortoleto [Audi] - +1.093 sec 12. Nico Hulkenberg [Audi] - +1.132 sec 13. Isack Hadjar [Red Bull] - +1.137 sec 14. Oliver Bearman [Haas] - +1.234 sec 15. Pierre Gasly [Alpine] - +1.312 sec 16. Franco Colapinto [Alpine] - +1.695 sec 17. Carlos Sainz [Williams] - +1.717 sec 18. Alex Albon [Williams] - +2.031 sec 19. Sergio Perez [Cadillac] - +2.555 sec 20. Valtteri Bottas [Cadillac] - +2.824 sec 21. Lance Stroll [Aston Martin] - +3.628 sec 22. Jak Crawford [Aston Martin] - +4.696 sec

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato