ULTIME NOTIZIE: È confermato che Fernando Alonso si ritirerà dopo il 2026
ULTIME NOTIZIE: È confermato che Fernando Alonso si ritirerà dopo il 2026
È stato confermato che Fernando Alonso potrebbe ritirarsi dalla Formula 1 dopo la stagione 2026.
Dani Juncadella, sim racer per Aston Martin, ha parlato con Diario Sport del futuro del due volte campione del mondo e dei problemi che ha dovuto affrontare con il team britannico in questa stagione.
Ecco cosa ha detto: "Se i miglioramenti di Aston Martin sono esponenziali, immaginate se ci saranno cambiamenti con i nuovi regolamenti. Aston Martin riesce a risolvere molti dei suoi problemi e a finire l'anno competitivo. Conoscendo Fernando, forse finirà l'anno e dirà: 'Ora che abbiamo reso la macchina competitiva, non me ne vado'."
"Ma se la macchina non sarà competitiva per tutta la stagione e non riusciranno a fare progressi significativi, immagino che sarà il suo ultimo anno. La situazione è estrema, preoccupante e peggiore di quanto mi aspettassi dall'esterno o in base a ciò che ho potuto testare l'anno scorso. Abbiamo ricevuto dati da Honda, ma poi quando si mette la macchina vera in pista e si monta il motore vero, improvvisamente nulla torna.
"E non sto dicendo che sia colpa di Honda o di Aston Martin, ma la cosa si è ritorta contro di loro e dobbiamo cercare di trovare soluzioni il prima possibile. Se mi chiedete se l'AMR26 sembrava così male al simulatore, la risposta è no", ha dichiarato.
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Quanto dura il contratto di Fernando Alonso con Aston Martin?
Il contratto pluriennale di Fernando si estende almeno fino alla stagione 2026, quando Aston Martin inizierà a lavorare sulla sua power unit con Honda. Questa sarà un'opportunità per lo spagnolo di valutare se desidera continuare in Formula 1, a seconda, senza dubbio, del livello dimostrato da Aston Martin.
Attraverso i canali ufficiali del team, Aston Martin ha confermato il prolungamento della permanenza del pilota spagnolo nella scuderia di proprietà di Lawrence Stroll.
In un comunicato, il team di Silverstone ha annunciato che Fernando Alonso rimarrà con la squadra, a dimostrazione della sua fiducia nel progetto del team britannico.
Pertanto, Fernando resterà con Aston Martin per diversi anni, e non solo in Formula 1. Lo spagnolo cercherà di portare il team al successo anche in altre categorie e gare come Le Mans. Inoltre, non è da escludere un suo ruolo come manager o consulente.
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