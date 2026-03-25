Attenzione! L'offerta di Mercedes per Alpine potrebbe essere bloccata dalla F1 e dalla FIA

Mercedes è stata accostata all’acquisizione di una quota del suo rivale in Formula 1, Alpine.

Diverse fonti confermano che sono già in corso trattative per l’acquisto del 24% del team, con sede a Enstone. Pur non essendo nell’intenzione di creare una squadra filiale simile a Red Bull e Racing Bulls, come ha chiarito Toto Wolff, il consulente esecutivo di Alpine, Flavio Briatore, ha dichiarato durante il Gran Premio di Cina che l’accordo procede con buoni segnali.

Recentemente, Alpine ha instaurato una collaborazione con Mercedes per le unità di potenza, abbandonando così il precedente rapporto con Renault, a seguito della chiusura del loro stabilimento motori. Inoltre, uno degli azionisti di Alpine, Otro Capital, intende cedere parte del suo 24% di partecipazione, alimentando così ipotesi su un possibile coinvolgimento di Mercedes o, addirittura, sull’ingresso di un terzo soggetto nell’operazione.

L'articolo continua sotto il video

Briatore ha precisato che, malgrado la liquidità conseguente alla parziale vendita della sua partecipazione in Mercedes avvenuta alla fine dello scorso anno, Wolff non è coinvolto in queste negoziazioni. Tuttavia, il team di F1 Mercedes potrebbe essere interessato a investire i propri fondi in questo accordo.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Perché Mercedes ha il permesso di acquistare Alpine?

La spiegazione è semplice: non esistono norme che vietino tale operazione. Con l’acquisizione del solo 24% di Alpine, Mercedes non otterrebbe il controllo di maggioranza e si troverebbe nella posizione di non poter influire in maniera rilevante sulle decisioni tecniche del team. Questo permetterebbe di consolidare ulteriormente il rapporto già esistente in veste di fornitore di motori. Toto Wolff ha ribadito con forza che l’intento di Mercedes non è quello di sviluppare una squadra filiale per far crescere nuovi talenti, sottolineando in modo netto: “No. E lo dico chiaro e forte: No. Non vogliamo avere una squadra subordinata. Punto.”

È lecito permetterlo?

Sebbene alcuni appassionati non gradiscano l’idea che una scuderia possa detenere una quota in un’altra, la partecipazione proposta del 24% è molto meno invasiva rispetto al rapporto tra Red Bull e Racing Bulls. Nel caso di Red Bull, infatti, piloti, direttori e il resto dello staff passano direttamente dalla squadra filiale alla scuderia principale, ottenendo così un vantaggio competitivo nella preparazione per la lotta al titolo. Red Bull possiede il 100% di Racing Bulls, team completamente gestito dalla compagnia austriaca di bevande energetiche. Il fondatore Dietrich Mateschitz acquistò l’ex Minardi alla fine della stagione 2005, segnando l’ingresso del marchio in Formula 1 come costruttore, e nel 2006 fu creata una squadra filiale che, inizialmente conosciuta come Toro Rosso, evolvette in AlphaTauri e successivamente in Racing Bulls.

Potranno essere vietate in futuro?

Il recente Accordo di Concorde non proibisce collaborazioni o partecipazioni tra team, anche se il rapporto tra Red Bull e Racing Bulls fu oggetto di intenso dibattito prima della sua firma, e resterà in vigore fino al 2030. La FIA riprenderà probabilmente questo tema nelle trattative per un nuovo accordo a partire dal 2031. In futuro potrebbe essere limitata la possibilità di instaurare collaborazioni analoghe a quella tra Red Bull e Racing Bulls, cercando così di evitare operazioni simili a quella proposta da Mercedes in relazione ad Alpine.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato