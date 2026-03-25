La Ferrari ammette il FALLIMENTO di Hamilton in F1!

La Ferrari ha avuto una stagione 2025 disastrosa.

Lewis Hamilton arriva in Ferrari con grandi aspettative, ma il suo primo anno a Maranello non ha portato i risultati sperati.

Il sette volte campione del mondo non è riuscito a salire sul podio in nessuna gara e, sia lui che il suo compagno di squadra Charles Leclerc, non hanno conquistato vittorie nei Gran Premi del 2025. Di conseguenza, Ferrari non registra un trionfo in Formula 1 sin dal Gran Premio del Messico del 2024.

Nonostante questi risultati deludenti, Fred Vasseur ha ottenuto il rinnovo del suo contratto alla guida della Scuderia. Grazie anche ai recenti cambiamenti nelle regolamentazioni, la stagione 2026 ha avuto un inizio positivo con due podi, uno dei quali per Hamilton. John Elkann, amministratore delegato di Exor – che controlla Ferrari insieme a Juventus, Stellantis e altri marchi importanti – ha sottolineato in una lettera agli azionisti come, pur non essendo la Formula 1 all’altezza delle ambizioni, Ferrari abbia sempre compreso che il motorsport è un percorso di apprendimento e di lotta alla vittoria.

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La filosofia di Enzo Ferrari, con il suo celebre “museo dei fallimenti” composto da pezzi danneggiati in nome del progresso, resta un pilastro fondamentale della mentalità del team. Questo spirito, fondato sulla responsabilità e sulla volontà di tornare più forti, continua a guidare la Scuderia nella trasformazione di ogni errore in una preziosa lezione per il futuro.

Sempre quest’anno, Ferrari ha ribadito il proprio impegno verso l’innovazione con investimenti a lungo termine. È stato inaugurato il centro formativo M-TECH Alfredo Ferrari a Maranello per preparare la prossima generazione di innovatori, è stato presentato il progetto Hypersail – con il Cavallino Rampante che porta il mare in pista – e si è svelata l’architettura rivoluzionaria del Ferrari Luce, il primo modello completamente elettrico.

Per Exor, Ferrari rappresenta l’esempio perfetto di leadership orientata al futuro. Le reazioni di mercato possono essere momentanee, ma ciò che conta è continuare a investire in talento e tecnologia, mantenendo quel delicato equilibrio tra crescita e unicità che ha contraddistinto il marchio per generazioni. L’obiettivo resta quello di riportare la Scuderia, la più titolata nella storia della Formula 1, a competere ai massimi livelli.

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Ferrari cerca di superare la Mercedes

Dalla stagione 2008 la Scuderia non conquista titoli mondiali e l’ultimo campione piloti, Kimi Räikkönen, risale al 2007. In una fase di lunga siccità, particolarmente critica per una squadra ricca di storia, campioni e giovani talenti, la pressione per ottenere risultati è alta.

Vasseur, Elkann e i piloti Hamilton e Leclerc saranno infine giudicati sulla capacità di riportare Ferrari alla lotta per il campionato.

Attualmente, la sfida per il titolo sembra a portata di mano, con solo un team costantemente in testa nei tempi del 2026; tuttavia, la Mercedes si mantiene a una distanza considerevole, spingendo la Scuderia a ridurre il gap e a puntare a nuove vittorie per riconquistare quel titolo tanto ambito.

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