La Mercedes esplode per le indiscrezioni sull'ingaggio di Verstappen!

Il direttore di Mercedes, Toto Wolff, ha respinto con fermezza le voci infondate sull’ipotetico ingresso di Max Verstappen nella scuderia tedesca.

L’austriaco precisa che, al momento, non sussistono motivazioni per sostituire l’attuale coppia di piloti. Le speculazioni si sono intensificate, soprattutto a seguito dei problemi tecnici riscontrati da Verstappen con la nuova unità di potenza Ford.

Nel frattempo, Mercedes dimostra autorevolezza in questa nuova era della Formula 1: la vittoria di George Russell in Australia e il recente trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Cina hanno fatto sì che il team guidasse entrambi i campionati con un totale di 86 punti. Wolff, tuttavia, ritiene curioso il tempismo nel quale emergono tali voci.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Tempismo delle voci

L'articolo continua sotto il video

In un’intervista a OE24, Wolff ha manifestato il proprio stupore per l’origine dei commenti riguardanti un possibile cambio di pilota, soprattutto in una fase così precoce della stagione. “È incredibile che queste sciocchezze emergano già a marzo, quando normalmente se ne parlerebbe solo a luglio. Non capisco chi abbia sollevato questo tema”, ha dichiarato il direttore del team, facendo riferimento alle speculazioni che attualmente dominano il paddock.

Contratti a lungo termine

Nonostante si sia discusso ampiamente delle clausole contrattuali che legano Verstappen alla Red Bull Racing fino al 2028, Wolff ha ribadito la sua piena fiducia nei confronti dei piloti. “Abbiamo due conduttori con contratti pluriennali e non potrei essere più soddisfatto del loro operato. Il loro elevato livello di prestazioni dimostra che non vi è alcun motivo di ipotizzare cambiamenti in casa. Lo affermo con il massimo rispetto nei confronti di Max”, ha concluso il responsabile di Mercedes.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato