Hamilton sorprende i suoi fan presentandosi a un comizio pubblico!

Lewis Hamilton ha sorpreso i fan giapponesi con un'apparizione inaspettata in un raduno locale dedicato agli appassionati d'auto a Yokohama.

Il sette volte campione del mondo si è fatto notare alla guida di una leggendaria Ferrari F40, un gioiello valutato intorno ai 4 milioni di sterline, proprio in vista del Gran Premio del Giappone programmato per questo weekend.

Curiosamente, l'apparizione di Hamilton si inserisce in un contesto insolito: l'anno scorso aveva infatti annunciato la vendita dell'intera sua collezione d'auto. All'epoca, il pilota britannico possedeva una serie esclusiva di quindici vetture firmate Ferrari, Mercedes e McLaren, per un valore complessivo stimato in 13 milioni di sterline. Hamilton spiegò allora di volersi dedicare con maggior passione all'arte e all'ambiente, affermando: "Non possiedo più auto. Ho deciso di lasciarmi alle spalle questo mondo per concentrarmi su nuove passioni".

Hamilton continua a sognare la F40

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Nonostante la cessione della sua collezione, Hamilton non ha mai nascosto l'ammirazione per la Ferrari F40. Recentemente, il campione si è recato nella rinomata Daikoku Parking Area di Yokohama, un vero punto di riferimento per gli appassionati, dove ha accostato la sua iconica vettura rossa a modelli come il Subaru Impreza e l'Honda NSX.

Pur non avendo mai posseduto personalmente una F40, Hamilton ha confessato che sarebbe l'unica auto che vorrebbe ancora nel suo garage. "Se mai dovessi acquistare un'auto, sarebbe certamente la F40, una vera opera d'arte", ha dichiarato, sottolineando come questo modello rappresenti per lui una passione senza tempo.

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Una supercar leggendaria senza compromessi

La Ferrari F40 è considerata una delle supercar più iconiche di sempre, nonché l'ultimo modello supervisionato personalmente da Enzo Ferrari, che diede il suo benestare poco prima della sua scomparsa. La vettura offre un'esperienza di guida pura, priva di aiuti elettronici quali il servosterzo e l'ABS, privilegiando così un rapporto diretto e intimo tra pilota e macchina. Equipaggiata con un motore V8 biturbo abbinato a una trasmissione manuale, la F40 ha raggiunto valori ineguagliabili nel mercato delle auto d'epoca: a gennaio, ad esempio, un esemplare del '92 con sole 458 miglia ha registrato una vendita da 6,6 milioni di dollari.

Hamilton e Kim Kardashian

Al di fuori delle competizioni, la vita privata di Hamilton continua a catturare l'attenzione dei media. Recentemente il campione è stato avvistato a Tokyo in compagnia di Kim Kardashian, alimentando ulteriormente le speculazioni sul loro rapporto. La coppia, ormai al centro dell'attenzione per la loro relazione, ha passeggiato insieme per le vie della capitale nipponica. Vale anche il ricordo di un precedente episodio, avvenuto a fine gennaio a Maranello, quando Hamilton fu fotografato accanto a una F40 nei pressi dell'ex villa di Enzo Ferrari.

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